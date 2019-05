Elkészült Bruce Springsteen új stúdiólemeze

Öt év után jelentkezik új stúdióalbummal Bruce Springsteen. A Western Stars című anyag június 14-én kerül a boltokba.



Springsteen immár tizenkilencedik albuma új színekkel gazdagítja az amerikai sztár életművét: részben a késői hatvanas, korai hetvenes évek dél-kaliforniai poplemezei inspirálták. Az anyag java része a zenész házi stúdiójában készült New Jersey-ben, néhány dalt Kaliforniában és New Yorkban rögzítettek. Az első kislemez, a Hello Sunshine már megjelent - közölte a Sony Music és a Columbia Records magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary szerdán az MTI-vel.



"Az album visszatérés a szólólemezeim világához, amelyet a karakterközpontú dalok és a széles, filmzeneszerű hangszerelések jellemeznek" - idézte a kommüniké az előadó-dalszerzőt. A Western Stars tizenhárom felvétele jellegzetesen amerikai témák széles körét öleli át: országúti és sivatagi távok, távlatok, az elszigeteltség és a közösség, az otthon és a remény állandósága.



A lemez producere Springsteen mellett Ron Aniello volt, ő játszik basszusgitáron, billentyűs és egyéb hangszereken is. Patti Scialfa, az énekes zenész felesége, az E Street Band tagja négy dalban vokálozik és a vokálhangszerelések elkészítésében is segédkezett. A zenei hangszerelésben szerepelnek vonósok, fúvósok, pedal steel gitár, több mint húsz hangszeres működik közre, köztük Jon Brion, aki celestén, Moogon és Farfisán játszik, de hallható David Sancious, Charlie Giordano és Soozie Tyrell is. Az albumot Tom Elmhirst keverte.



Bruce Springsteen lemezkészítői karrierje immár több mint negyven évet ível át, első albuma az 1973-ban megjelent Greetings from Asbury Park, NJ volt. Begyűjtött húsz Grammy-díjat, nyert egy Oscart és egy Tony-díjat, bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, a rock and roll halhatatlanjai közé, Kennedy Center Honor elismerést kapott és a MusiCares Év embere díját is átvehette 2013-ban.



Memoárja, a Born to Run, illetve a Chapter and Verse című kísérőlemez 2016 szeptemberében jelent meg, ugyanabban az évben megkapta a Presidental Medal of Freedom kitüntetést. A poptörténelmi jelentőségű Springsteen on Broadway című koncertsorozata 236 előadást élt meg a Jujamcyn Walter Kerr színházában 2017 októberétől 2018 decemberéig, a szériát egy filmzenealbum és egy Netflix-műsor formájában is megörökítették.