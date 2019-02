Elkezdődött a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál

Lone Scherfig dán rendező The Kindness of Strangers (Az idegenek kedvessége) című drámájának világpremierjével elkezdődött csütörtök este a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale), a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja.



A szemlét utoljára vezeti Dieter Kosslick fesztiváligazgató, akit percekig tartó tapssal, állva üdvözölt a Berlinale-palota (Berlinale Palast) több ezer fős közönsége, a sorokban olyan sztárokkal, mint Andie MacDowell amerikai színésznő és a nagyjátékfilmes zsűri elnöke, Juliette Binoche Oscar-díjas francia színésznő.



A Berlinalét 2001 óta irányító Dieter Kosslick a mozi közös ünnepévé, egy "nagy közös élménnyé" tette a fesztivált, munkáját dicséri, hogy évente rendre 350 ezer jegyet adnak el a vetítésekre - emelte ki Monika Grütters német kulturális államminiszter ünnepi beszédében.



A Berlinale jellegzetessége a politikai, társadalmi kérdések iránti nyitottság is, ami különösen fontos most, harminc évvel a berlini fal ledöntése után, amikor ismét falak építéséről szólnak a politikai viták - tette hozzá Michael Müller, a tartományi rangú német főváros kormányzó polgármestere.



A fesztiválra 7861 alkotással pályáztak. Az új munkákat felvonultató 11 szekció programját összeállító munkacsoportok 334 alkotást fogadtak be. A klasszikus filmeket és kiemelkedő alkotókat bemutató szekciókkal együtt 400 alkotás látható a fesztiválon, amelyen 11 nap alatt 973 vetítést tartanak. A legnagyobb csoportot a német gyártású vagy német koprodukcióban készült művek alkotják 109 filmmel.



Az új alkotásokat tekintve Magyarországról ezúttal a rövidfilmes szekcióba hívtak meg műveket, Buda Flóra Anna Entropia és Tóth Luca Lidérc úr című munkáját.



A fesztivál felújított klasszikusokat felvonultató válogatásában Mészáros Márta Örökbefogadást tűzik műsorra február 12-én. A filmért Mészáros Márta 1975-ben - első női rendezőként és első magyar résztvevőként - vehette át a Berlinale fődíját, az Arany Medvét.



Tarr Béla 1994-ben készült alkotása, a Sátántangó felújított változatát a Berlinale Forum programjában vetítik, ahol 25 évvel ezelőtt elsöprő sikert aratott.



A fiatal filmeseknek rendezett Berlinale Talents programban idén Tasnádi Zsófia látványtervező vesz részt Magyarországról.



A szemle a magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával.