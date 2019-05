Élőszereplős tévéfilm készült a Disney animációs sorozatából

–

–

A Disney nagy sikerű animációs sorozaton alapuló, élőszereplős filmje, a Kim Possible, A kis tini hős, Sadie Stanley (A Goldberg család) főszereplésével 2019. május 31-én, 19:00-kor debütál a Disney Channel képernyőjén!A komikus, sci-fi akció-kaland a kis tini hős Kim, és legjobb barátja Ron kalandjait meséli el. Amikor a magát a legnagyobb Kim Possible rajongónak valló Athenaegy új osztálytárselkezd árnyékot vetni Kimre, ismét felüti a fejét a gonosz Drakken és Shego, akik egy mesteri tervvel próbálják őt végleg megállítani. A Possible Csapat feladata, hogy felvegyék ellenük harcot, Kimnek pedig rá kell jönnie, hogy szülei és barátai támogatására minden eddiginél nagyobb szüksége lesz.Az akciódús, családi rajzfilmsorozat főhősének Kim Possible-nek, élete első egész estés kalandjában, az időutazás bonyodalmaival kell szembenéznie. A gonosz Shego, és még gonoszabb csatlósa csapdába csalják és foglyul ejtik a nagy hatalmú idő Majmot, akinek segítségével szeretnének beavatkozni a történelem menetébe, manipulálva ezzel a múltat, és a jövőt.Sadie Stanley (Kim) mellett a színészgárdát erősíti még: Sean Giambrone (Ron), Todd Stashwick és Taylor Ortega (Drakken és Shego), Ciara Wilson (Athena), Alyson Hannigan (dr. Ann Possible, Kim anyukája), Connie Ray (Nana Possible, Kim nagymamája), Issac Ryan Brown (Wade), valamint Erika Tham (Kim gyerekkori ellensége, Bonnie).A filmben olyan tehetségek is feltűnnek, mint a sokoldalú színész- és énekesnő, Christy Carlson Romano, és az Emmy®, illetve a GRAMMY® díjas színész és humorista, Patton Oswalt is. Romano az animációs sorozatban az ikonikus, címben szereplő karakternek kölcsönzi hangját, ami miatt Emmy® díjra is jelölték, Oswalt pedig Dementor professzort játssza a történetben.A kis tini hős című film forgatókönyvét Josh Cagan, és az Emmy®-díjas animációs sorozat írói, Mark McCorkle & Bob Schooley írták. Executive producerek: Mark McCorkle, Bob Schooley és Zanne Devine. A filmet rendezte Adam B. Stein és Zach Lipovsky.A népszerű főcímdal remake-jét Sadie Stanley énekelte fel, Corey Lerios és George Gabriel írta, és Sam Hollander, illetve Grant Michaels hangszerelte.