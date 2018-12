Először lépett jégre Jellinek Tina - hatalmas röhögőgörcs tört ki

Ismét családi programra vállalkoztak Emilioék, akik ezúttal a közeli jégpálya felé vették az irányt. Vivike és a kis Tina bár még sosem korcsolyáztak, minden vágyuk volt, hogy kipróbálhassák ezt a téli sportot. Édesanyjuk ezért úgy döntött remek családi programot hoznak össze, együtt korcsolyáznak majd a jégen. A jégre lépés azonban nemcsak lányainak volt az első alkalom, de Tina is életében először korcsolyázott.



- Vivike és kis Tina azonnal rákaptak, nekem egy kicsit több idő kellett, hogy megszokjam a jeget. Emilio viszont inkább a büfébe ment diskurálni. Mire visszatért már három téli olimpiát is megnyerhettünk volna, annyira jól róttuk a köröket - mondta Tina, akinek kisebbik lánya megkönnyezte, mikor véget ért program és hazaindult a család. Akárcsak Tina, aki viszont a nevetéstől könnyezett. - Akárhogy próbálták lehúzni a lábamról a korcsolyát, egyszerűen nem jött le. Még a könnyem is kicsordult a nevetéstől, húzták jobbról, húzták balról, de meg se mozdult. Mikor már Tinike is csatlakozott, akkor derült ki, hogy nincs minden pánt meglazítva, ezért nem jött le a kori a lábamról. Elképesztően jót nevettünk - emlékezett vissza Tina, akinek jégre lépését szerdán 21:00-tól láthatják a nézők a Drága családom mai epizódjában.