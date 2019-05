Előzetes online regisztrációhoz kötik a belépőjegy-vásárlást a Plitvicei-tavakhoz

Számos turista, köztük egy magyar család maradt belépő nélkül az elmúlt hetekben a Plitvicei-tavaknál, mert nem tudták, hogy legalább két nappal érkezésük előtt online regisztrálniuk kell a jegyvásárláshoz - adta hírül hétfőn a 24sata című horvát napilap.



A lap megkeresésére a Plitvicei-tavak vezetése közölte: az újfajta rendszert a látogatók számának szabályozására vezették be, és jelenleg tesztelik.



Az érdeklődőknek a látogatás előtt legalább két nappal regisztrálniuk kell a Plitvicei-tavak Nemzeti Park honlapján. Pontosan meg kell jelölniük érkezésük dátumát, az órát és a bejáratot is. A foglalásról elismervényt kapnak, amellyel megvásárolhatják a jegyeket. Ezt a kiválasztott időponttól számítva legkésőbb egy órán belül meg kell tenniük, tehát ha valaki reggel tízre foglalta le belépőjegyeit, annak 11 óráig fel is kell vennie őket.



Naponta legfeljebb tízezren léphetnek be a park területére, ezért a park vezetése azt javasolja, hogy a foglalásokat mielőbb végezzék el, mert a nyári turistaszezonban megtörténhet, hogy gyorsan elfogynak a jegyek.



Tavaly márciusban a belépők árát megemelték nem utolsósorban azért, hogy tehermentesítsék a nemzeti parkot, és hogy a térség ne kerüljön le az UNESCO világörökségi listájáról.



Az UNESCO korábban azt kérte a nemzeti park vezetésétől, készítsen akciótervet arra, hogy a turisták mekkora számban, milyen feltételek mellett látogathatják a Plitvicei-tavakat, továbbá hozzák összhangba az övezet területrendezési tervét az előírásokkal, ellenkező esetben a térség lekerülhet a világörökségi listáról.



A Plitvicei-tavakat rekordszámú, kétmillió turista látogatta meg tavaly és a környező üdülőtelepeken lakók száma is a kétszeresére nő a szezonban. A turisták többsége is panaszkodik a túlzsúfoltságra.