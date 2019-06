Emilio áldozattá vált!

Fel is akarta készíteni a családot úgy igazán roma-olasz módon, így egy tangóharmonikást hívatott a házába. Ekkor még nem is sejtette, mekkora átverés áldozata lesz!



Az Emilio család új úti célja idén nem a Török Riviéra, hanem Olaszország, ott is Verona. A családtagok döbbenetének ellenére Emilio tántoríthatatlannak tűnik az úti cél megváltoztatásában. Mivel tudta, hogy családját nem lesz könnyű meggyőzni, így egy olasz származású tangóharmonikást is meghívott a házába. Gondolta, az olasz sanzonokkal feleségét, Tinát is könnyebben le tudja venni a lábáról, s újra lángra lobbanhat közöttük a szerelem!



Ekkor még nem is sejtette, hogy a megérkező tangóharmonikás szerb származású, s egy árva szót nem beszél sem magyarul, sem olaszul, de még az angolt is csak értegeti. Persze Emilioékat nem lehet zavarba hozni, s igazán remek táncos zenés műsort csaptak a nappaliban. Ekkor kéredzkedett ki mosdóba tiszta érthető magyarsággal Urosh, akiről végül kiderült, hogy bár szerb származású, de hazánkban él, s négy éves kora óta tangóharmonikázik.



Emilio, aki messze földön híres remek hatodik érzékéről, s állítja, hogy kiszagolja az átveréseket már messziről, leforrázva ült a fotelben, mivel ilyen csúnyán átverték. Az átverésen túl is számos érdekességet tartogat a sorozat ezen része is! Akit érdekel a tangóharmonika használata, s szereti a balkán zenét, azon belül is Balkan X népzenéjét, vagy kíváncsi a gyáli ásványvíz történetére, az mindenképpen nézze meg a Drága családom következő epizódját a Sláger TV-n péntek este 21 órakor!