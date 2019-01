Ennyire csúnya még sosem volt Nicole Kidman, mint Kusama filmjében - Az elpusztított

Karyn Kusama (Ördög bújt beléd, Aeon Flux) filmje, A pusztító egy nem mindennapi bosszútörténet. Középpontjában egy Erin Bell nevű rendőrnő áll, akinek még huszonévesen be kellett épülnie egy bűnbandába, hogy tetten érje a bűnözők legközelebbi nagyszabású bankrablását. A beépülésben egy kollégája is részt vett, de hiába: ketten sem tudták sikerre vinni küldetésüket. Miután az akció tragikus véget ér, Erint lefokozzák a munkahelyén, hosszú évekkel később azonban ismét feltűnik a banda vezére, Silas. Az alkoholproblémákkal küzdő Erin elhatározza: mindenáron felkutatja Silast, még ha belepusztul is.



A pusztító nem mindennapisága a cselekmény szerkezetében rejlik. Az alkotók úgy látták helyesnek, ha a történetet nem egyenes vonalon vezetik végig, hanem párhuzamosan, folyamatosan az idősíkokkal játszva, meglehetősen bonyolult módon. A bonyolultságra a történetvégi fordulat még egy lapáttal rátesz, amiről nehéz eldönteni, hogy emeli-e egyáltalán a film minőségét. Története alapján A pusztító műfaja krimi, a főhősnő markáns jelenléte miatt azonban a film legalább akkora érdeklődést mutat a drámai sors iránt, mint amennyire a bűnügyi szállal foglalkozik. Egy új magyar film, az X – A rendszerből törölve juthat eszünkbe, méghozzá nemcsak a két műfaj összeházasítása, hanem egyéb okok miatt is: ott is, itt is a főhős egy traumatizált nő, ott is, itt is a főhős egyedül neveli kamaszlányát, akivel „természetesen" gondok vannak. És végül: ott sem, itt sem működik tökéletesen a krimi és a dráma fúziója. Nem tagadom, akadnak érzelmi csúcspontok A pusztítóban, ahogyan izgalmas, körömrágós jeleneteket is találni benne. Mindezeket azonban a rendező úgy vezeti fel, hogy csak unatkozni tudunk egy-egy drámai vagy bűnügyi kulcsmomentum között. Túlírt párbeszédek és meg nem írt konfliktusrendszerek váltogatják egymást, nem beszélve a hiányosan megrajzolt jellemekről. Tiszta sor, hogy itt Erin a főhős, neki kell hát teret engedni, de az mégsem járja, hogy szinte semmit sem tudunk meg arról a személyről, aki ellen Erin harcol. A gonosz Silas tehát nem egy sematikus valaki, hanem jobbára homály fedi személyét. A film ide-oda ugrál múlt és jelen között, a legnagyobb ziccert mégis kihagyja: nem informál arról, hogy Erin és társa hogyan keveredett a bűnbandába, hogyan érték el azt, hogy ne gyanakodjanak rájuk, mit kellett tenniük azért, hogy végleg elfogadják őket. Persze lehet azt mondani, hogy az már egy másik film lett volna, ami igaz is, annyi kiegészítéssel: valószínűleg az egy feszültséggel telibb, végső soron jobb film lett volna.



Az alaposan elcsúfított Nicole Kidman ugyanakkor mindent megtesz azért, hogy A pusztító lelkileg elpusztított hősnője közelebb kerüljön a nézőhöz. Végtelenül érzékeny alakításával már kezdettől fogva elárulja, hogy Erin Bell önsorsrontó magatartása mögött egy borzalmasan elhibázott élet áll, egy tragédia, amely a jelenben a lányával való kapcsolatára, illetve a lánya életére mér súlyos csapást. Nagy kár, hogy a játékidőben legalább másfél órát kell várni arra, hogy kiderüljön, mi az oka mindennek, és bár onnantól kezdve már más szemmel nézzük a történéseket, feltehetjük a jogos kérdést: mi szükség volt addig altatni? A pusztító egyértelműen Nicole Kidman filmje, akit ezért az alakításáért idén Golden Globe-díjra is jelöltek. A többiek – akár Sebastian Stan, akár Toby Kebbell – csak asszisztálnak produkciójához, ami fájó, mert ha az ő karaktereik is több teret kapnak, A pusztító kiváló bosszúfilm is lehetne.



Ha más nem is, Erin (Nicole Kidman) megtört, elgyötört tekintete sokáig velünk marad majd.