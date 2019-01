Érdekességek az Oscar-díj idei jelöltjeiről - Fotók

A Fekete párduc előtt a Skippy című képregény alapján készült filmet már jelölték Oscar-díjra az elismerés hőskorában, de a kisiskolás fiúról és barátairól szóló alkotás nem önálló képregényen, hanem egy újság hasábjain megjelent kockákon alapult., Bradley Cooper és Lady Gaga idei jelölése révén pedig harmadjára fordul elő, hogy mindkét főszereplőt jelölték. 1937-ben Frederic March és Janet Gaynor, 1954-ben pedig James Mason és Judy Garland volt esélyes a díjra a történet korábbi változataiban nyújtott alakításukért., idegen nyelvű mű ennél több kategóriában még nem volt esélyes az Oscar-díjra., hiszen eddig egyetlen idegen nyelvű filmnek sem sikerült elvinnie a legfontosabbnak tartott díjat.Az előző négy - a Z, Az élet szép, a Tigris és a sárkány és a Szerelem - egyaránt elnyerte az idegen nyelvű film Oscar-díját, a legjobb film kategóriában viszont hoppon maradt.Warren Beattynek ez kétszer is sikerült a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi főszereplő és a forgatókönyv kategóriában az Ép testben épp, hogy élek és a Vörösök című munkájával. A Coen fivérek, Ethan és Joel pedig a legjobb film, a rendezés, a forgatókönyv és Roderic Jaynes álnéven a legjobb vágás kategóriában voltak a jelöltek között a Nem vénnek való vidék című drámájukért.mexikói Alfonso Cuarón mellett a lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháború című drámája révén.A legjobb férfi főszereplők között esélyes, és a kilencedik, aki bemutatkozó rendezésével érte el ezt a teljesítményt.A színészi kategóriák jelöltjei közülYalitza Aparicio, Olivia Colman, Marina de Tavira, Adam Driver, Sam Elliott, Richard E. Grant, Regina King és Rami Malek. A jelöltek között korábbi díjazottak is vannak, méghozzá öten: Mahershala Ali, Christian Bale, Sam Rockwell, Emma Stone és Rachel Weisz. Ketten tavaly is a jelöltek között voltak: Willem Dafoe és Sam Rockwell.Az első Catalina Sandino Moreno volt az Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes... című 2004-es film révén., az első Mary J. Blige volt tavaly a Mudboundért.Az operatőri jelölések is hoztak érdekességet:1967, vagyis azóta, hogy az amerikai filmakadémia eltörölte a fekete-fehér és a színes filmek külön kategóriáját, mindössze 15 fekete-fehér film volt, amelynek operatőrét Oscar-díjra jelölték.A rekordot 35 jelöléssel Edith Head (1897-1981) tartja.