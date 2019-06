Érintésmentes parkolási rendszert fejlesztett ki egy magyar startup cég, a Rollet. A zárt parkolókban használható rendszert Debrecenben és Budapesten már több parkolóban is használják - közölte a társaság az MTI-vel csütörtökön.



A cégek rendszer telepítéséért és használatért fizetnek a Rolletnek, amelynek applikációja lehetővé teszi a jegyváltás és más beavatkozás nélküli automatikus fizetést.



A közlemény szerint a startup tavaly júniusban Debrecenben debütált, ahol jelenleg 8 parkolóban érhető el ez az automatizált fizetési rendszer, köztük a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren is, ahol becslések szerint 700 ezer utas fordul meg a 2019-ben. Budapesten egytucatnyi parkolóban kezdték meg a rendszer használatát az idén.



Andy Zhang, a Rollet alapítója és ügyvezető igazgatója a közleményben azt írta egész országban szeretnék elterjeszteni az érintésmentes parkolást. Egyben a rendszer továbbfejlesztésével is szeretnének terjeszkedni, például benzinkutaknál, autómosóknál vagy autós éttermekben.



A Rolletet fejlesztő Parkour Technologies-t az MFB/Hiventures tőkealapjától származó 124 millió forint tőkebevonással alapították 2017-ben, eddig 600 millió forint tőkét vontak be intézményi befektetőktől.



A debreceni központtal működő cég jelenleg 20 fős. A rendszer fejlesztésére nagyjából 200 millió forintot fordított a startup.



Az Igazságügyi Minisztérium honlapján elérhető eredmény-kimutatás szerint a társaság 2018-ban 15,8 millió forint nettó árbevételt ért el, adózás utáni vesztesége 60 millió forint volt.



A társaság közleménye szerint a rendszer lényege, hogy a rendszám és a bankkártyaadatok egyszeri regisztrálása után a Rollet felismeri az autót és automatikusan felnyitja a sorompót a jármű előtt. A fizetés is teljesen automatikusan történik, a rendszer levonja a parkolási díj összegét a bankkártyáról és felnyitja az autós előtt a sorompót. A parkolásért nem számítanak fel kényelmi díjat, így a felhasználó pont annyit fizet, mintha jeggyel parkolna.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)