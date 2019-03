Erős rendőri kísérettel érkeztek meg a hárommilliárd forint összértékű inka kincsek Budapestre - Fotók

Az Inkák Aranya kiállítás március 13-án nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, a hárommilliárd forint összértékű tárlat egy jelentős részét a világhírű perui Aranymúzeum adta kölcsön. A több száz műtárgyat rejtő különleges dobozokkal a konvoj a repülőtérről a belvárosi KOMPLEX felé indult.- A tárgyakat elkísérte az Aranymúzeum igazgatója, valamint speciálisan kiképzett műkincs védelmi szakemberek, akik nélkül egy métert sem tehetnek a leletek - mondta Oláh Zsuzsanna, a kiállítást szervező JVS Group Magyarország kommunikációs igazgatója.Az inka emlékekre két nap akklimatizáció vár, amelynek során folyamatosan ellenőrzik a levegő hőmérsékletét, valamint a páratartalmát. Utóbbinak folyamatosan 50% körül kell lennie, hogy a kincsek ne sérüljenek.- A tárgyakhoz kizárólag a futárok érhetnek, ők is csak speciális kesztyűben, hiszen egyik-másik tárgy 2600 éves, így a legapróbb nyomás, vagy az ujjak zsírossága is kárt tehet bennük - tette hozzá Oláh Zsuzsanna.A Mujica Gallo alapítvány által működtetett perui Aranymúzeum gyűjteménye a Magyarországon fellelhető különleges kerámia leletekkel gazdagítva mutatja be az inkák világát.Az inkák aranya kiállítás több ezer év történetét és egy elveszett civilizáció titkait mutatja be március 13-tól.