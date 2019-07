Esküvő a topon: könnyed könnyek között - filmkritika

Őseink tisztelete, hagyományaink ápolása, egyszóval hovatartozásunk alapvető befolyással bír identitásunkra. Közben persze ott a vágy, hogy valami újat, valami mást is megtapasztaljunk, és ne csak saját házunk táját, ne csak az otthonunkat ismerjük meg. Az Esküvő a topon című film hősei izgalmas kultúraközi kalandozásra invitálják a nézőket, amely során az újdonsült jegyespár, Lauren és Ned az ausztrál nagyvárosból egészen az egzotikus Tiwi-szigetekre vetődik. Hogy miért repülik át a kontinensméretű országot? Egyszerű a válasz: az esküvőhöz örömanya kell, márpedig Lauren édesanyja épp most döntött úgy, hogy meglátogatja családját a Tiwi-szigeteken, magára hagyva ezzel férjét, azaz az örömapát.Az esküvő időpontja adott, és a lánybúcsú is lezajlott már, Lauren és Ned kapcsolata azonban meginogni látszik hosszú útjuk során. És miközben a fiatal párért szoríthatunk, egyúttal azt is megtudhatjuk, kamaszlányként miért hagyta el otthonát Lauren édesanyja.A hazájában igen népszerű rendező, Wayne Blair egy hamisítatlan nyári limonádéfilmet készített. Ehhez mérten az Esküvő a topon története rendkívül kiszámítható, karakterei pedig más, hasonló jellegű filmekből köszönnek vissza. Hasonló jellegű filmekkel márpedig tele a padlás, elég csak Hollywood romantikus komédiáira gondolni, amikben minden pillanat előre kiszámított, és amikben természetesen elmaradhatatlan a happy end. Az, hogy hollywoodi műfajfilmekhez hasonlítható az Esküvő a topon, önmagában se nem jó, se nem rossz. Pontosabban mindkettő egyszerre. Jó, mert ez az ausztrál film is van olyan szórakoztató, mint amerikai társai. Jó, mert bár figurái sablonosak, pont emiatt érezzük magunkat biztonságban és a megszokott kényelemben.Ugyanakkor rossz, mert a rutinos néző számára a sztori hamar kifárad, a dráma pedig erőltetett drámázás inkább, ennélfogva nem igazán hiteles. A hollywoodi filmekben már megszokhattuk, hogy a még oly habkönnyű sztoriba is rendre beleerőltetik a drámázást, a teátrális nagyjeleneteket, és sajnos ezek ebben az ausztrál filmben sem néznek ki jól. Könnyed könnyek könnyen jönnek, fogalmazhatunk így, hiszen az Esküvő a topon a végére már saját hőseinek a könnyeibe fullad bele, annyira meg akar hatni. Jóllehet a „szeretlek" szó hál’ istennek nem hangzik el, azért a film cselekményébe – egyébként tökéletesen irreleváns módon – csak beleágyaztak egy homoszexuális karaktert – ezáltal is hódolva az évek óta megfigyelhető hollywoodi trendnek. A másik hollywoodi trend, a filmekben megfigyelhető multikulturális nevelés ugyanakkor jól működik, végig hiteles, köszönhetően elsősorban a két főszereplő, Miranda Tapsell és Gwilym Lee alakításának.Főszereplőt írtam, pedig valójában nem is ők ketten, hanem az édesanya karaktere a film főhőse. Egy ponton túl rájövünk, hogy sokkal inkább róla szól a történet, nem annyira Laurenről és Nedről. Ő az, akit annak idején elcsábított az új, az ismeretlen, de hosszú évek múlva mégis visszatér a gyökereihez. Anya és lánya beszélgetése a film egyik legjobb jelenete, mert ott érezni igazán az őszinteséget, a hitelességet. Kár, hogy az Esküvő a topon nem ennek szellemében készült, csak felvillantott valamit, ami azonban alig látszik a habkönnyű cukormáz alatt.