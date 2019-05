Eurovíziós Dalfesztivál - Pápai Joci: mindent megtettem a jó szereplésért - galéria

Úgy jöttem le a színpadról, hogy nem maradt bennem tartalék"





A dalfesztivál első elődöntőjében 17 ország előadója mutatta be produkcióját. A legjobb 10 mezőnye, így a szombati elődöntőbe jutottak listája a szakmai zsűri pontjai és a közönségszavazatok kombinációja alapján alakult ki.



A Duna Televízió a helyszínről, a Tel-Avivi Nemzetközi Kiállítási Központból élőben közvetítette az elődöntőt, amelyen Pápai Joci hetedikként mutatta be Az én apám című, Molnár Ferenc Caramellel közösen írt dalát. Produkcióját egyedül adta elő a színpadon, a két vokalista, Katona Petra és Feng Ya Ou Ferenc a színfalak mögül támogatta.

Fotó: MTI/AP/Sebastian Scheiner

Az én apámat Pápai Joci édesapja ihlette, a dal üzenete, hogy a jelenben szeressük a számunkra fontos embereket. A showműsor végén nem sorolták fel Magyarországot a továbbjutók között. Bekerült viszont a szombati fináléba a ciprusi Tamta, a szlovén Zala Kralj és Gasper Santl, a cseh Lake Malawi, a fehérorosz Zena, a szerb a hat év után visszatérő Nevena Bozovic, az ausztrál Kate Miller-Heidke, az izlandi Hatari, az észt Victor Crone, a görög Katerine Duska, valamint a másodszor induló San Marinó-i Serhat.



A tíz továbbjutó úgy alakult ki, hogy egyrészt a résztvevő országok, valamint a kiemeltként eleve döntősök közül Izrael, Spanyolország és Franciaország részéről pontozott egy öttagú szakmai zsűri, másrészt az utolsó dal elhangzása után negyed órán keresztül a tévénézők szavazhattak a verseny applikációján, telefonon és/vagy sms-ben. A kettő kombinációjából született meg a tíz továbbjutó; az egyes országok szavazói nem voksolhatnak saját fellépőjükre. A keddi estét Netta Barzilai, a tavalyi győztes énekes nyitotta Toy című dalával, a műsorban színpadra lépett Dana International is, aki 1998-ban nyerte meg a versenyt.



Mindent megtettem, hogy méltó módon képviseljem Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon - mondta Pápai Joci, miután kedden késő este nem jutott be a tel-avivi rendezvény döntőjébe.Az énekes a verseny első elődöntőjében adta elő Az én apám című dalát. A tizenhét előadó közül a tíz továbbjutót a showműsor végén jelentették be, az eredmény a zsűri pontjai és a közönségszavazatok kombinációja alapján alakult ki.- fogalmazott Pápai Joci, hozzátéve, volt egy megérzése, hogy nem fog továbbjutni, pedig a fogadóirodák a negyedik, továbbjutó helyre várták és más visszajelzések is - amelyek meghatározzák az eurovíziós szereplést -, biztatóak voltak.Mint megjegyezte, azzal az elhatározással indult el másodszor is - 2017 után újra - a versenyben, hogy a szívét is kitegye a színpadon, és mindent megtegyen a lehető legsikeresebb szereplés érdekében. "Ez megtörtént" - jegyezte meg.Az Eurovíziós Dalfesztivál első, keddi elődöntőjéből a ciprusi Tamta, a szlovén Zala Kralj és Gasper Santl, a cseh Lake Malawi, a fehérorosz Zena, a szerb Nevena Bozovic, az ausztrál Kate Miller-Heidke, az izlandi Hatari, az észt Victor Crone, a görög Katerine Duska, valamint a San Marinó-i Serhat jutott a szombati fináléba.A második elődöntőt csütörtökön rendezik Tel-Avivban.Joci elődöntős produkciója itt nézhető vissza: