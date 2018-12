Exkluzív videó: Csúnya nőként kaphat Oscar-díjat Nicole Kidman

Csúnya nőt alakítva érzi magát igazán elemében Nicole Kidman? Az egyébként gyönyörű szőke színésznő jóformán felismerhetetlen a hamarosan a mozikba kerülő Destroyer című filmben. Nyomozót alakít, aki egy bűnbanda nyomába ered, és közben a saját démonaival is szembe kell szállnia. A hiteles alakítás kedvéért ijesztően leharcolt fizimiskát álmodtak meg neki a készítők, és nem csak a sminkesek dolgoztak ezen: az amúgy is vékony Nicole kemény diétával öt-hat kilót le is adott! - írja a BorsOnline A filmet már bemutatták a Torontói Filmfesztiválon, ahol kivívta a kritikusok elismerését, sőt, sokan Oscar-esélyesnek vélik az alakítását. Kidmannek már van egy Oscar-díja: a 2002-es Az órák című drámáért kapta, amiben szintén el kellett rejtenie szépségét. Hollywoodi tudósítónk, Návai Anikó arról kérdezte, hogyan viseli ezeket az átalakulásokat.– Az órák után nem ragadtam a szerepben. Hosszú ideje a Destroyer az első filmem, ami után nem tudtam lerázni magamról a figurát. Nehéz ez, ha az embernek családja van. Amikor esténként hazamegyek, oké, Nicole vagyok, de a lelkemben és a csontjaimban ott érzem magamban a film főszereplőjét, Erint. De elköteleződtem, ez a szenvedélyem, ez a művészetem – szögezte le Kidman, aki countryénekes férjével, Keith Urbannal két kislányt nevel. Anikó arról is kérdezte, hogy a hét és tíz éves lányok melyikük szakmájához vonzódnak inkább.– Momentán a zene érdekli őket jobban, hiszen a házban mindenhol hangszerek vannak. Mikor elindultam otthonról, a férjem éppen a zongoránál ült és együtt énekelt a lányokkal. De a nagyobbik lányom írt már forgatókönyvet, amit aztán meg is rendezett otthon. Nagyon édesek – áradozott Kidman. BorsOnline -on megtekinthető, exkluzív videóból még kiderül, hogy hol töltik a karácsonyt, és hogy Nicole mennyire veszi ki a részét a családi főzőcskézésből.