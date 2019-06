Extrém sílesiklást tervez Héjja Bálint hegymászó a Kirgizisztán és Tádzsikisztán határán fekvő 7134 méteres Lenin-csúcsról, másik nevén Ibn Szína-csúcsról.



A Kalifa Alpin Csapat tagja az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a lesiklásra legkorábban július közepén kerülhet sor. Az expedíció június 29-én indul, majd a mintegy kéthetes akklimatizációs időszak után kísérőjével, Lengyel Ferenc hegymászóval együtt indul el a Pamír-hegységben lévő csúcsra.



Héjja Bálint tervei szerint a 7100 méteres magasságból két órán belül mintegy 2500 méteres szintkülönbséget hidal majd át sílécen a hegy északi, Kirgizisztánhoz tartozó részén.



Hozzátette: a hegycsúcsra felfelé menet folyamatosan figyeli, felderíti a lesiklásra leginkább alkalmas és egyúttal biztonságos útvonalakat. "Ez akkor is szükséges, ha valaki helyismerettel rendelkezik" - jegyezte meg arra is kitérve, hogy először jár majd a Lenin-csúcson.



Szavai szerint terve legnagyobb kihívása, hogy a több mint 7000 méteres magasságú hegy megmászása után következik csak a fizikai megterhelés java. "Olyan állapotban kell felérnem a csúcsra, hogy utána jön a neheze" - fogalmazott. Héjja Bálint arra számít, hogy a csúcsgerinc le lesz fagyva, s emiatt - mint mondta - "nagyon kontrollált síelést kell majd bemutatnom" (.) "egy esés elég erős következményekkel járhat".



A lesiklás szempontjából ideálisnak a "nem teljesen friss, nem mély és nem lavinaveszélyes" havat nevezte Héjja Bálint. "Ezen a hosszú útvonalon lesznek lefagyott, mélyebb részek, az ereszkedés végén pedig olvadt hó is" - érzékeltette kihívásokat a hegymászó.



A lesiklás alatt csupán hordozható adóvevővel biztosítják a nyomvonalat a hegy alacsonyabban fekvő részeiről; drón vagy egyéb technikai segédeszköz és mentő légi jármű igénybevételére nem lesz lehetőség abban a magasságban - mutatott rá Héjja Bálint.



Mint közölte, az expedíció előtt rengeteg hegymászással, síeléssel és futással készül, a helyszínen pedig az akklimatizáció következik, amelyet szintén a felkészülés részének tekint a sportoló. Héjja Bálint jelezte azt is, hogy a lesiklást sportkamerával rögzíti, a felvételeket pedig az expedíció után közzéteszi.



A 29 éves sportoló nevéhez a többi között a Kaukázus 5047 méteres magasságú Kazbek-csúcsának délkeleti direkt útján végrehajtott első magyar megmászása és a szintén kaukázis Ortsveri (4365 méter) északi falának ugyancsak első magyar meghódítása fűződik.



