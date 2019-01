Ez Bangó Margit dédunokájának legnagyobb vágya

Szinte minden hónapban napirendre kerül Tina és Emilio között, hogy tovább bővüljön-e a családjuk. Bár Emilio nagyon örülne még egy gyereknek, Tina úgy érzi, nincs már abban az életszakaszban, hogy gyereket vállaljon. Most azonban nagyobbik lánya is győzködni kezdte, mikor a vendégségbe érkező Takács Csaba kisfiát meglátta. A kis Tina szinte el se akarta engedni a kisfiút, akit elhalmozott a szeretetével.



- Ahogy elnéztem Csabi kisfiát... én annyira örülnék, ha érkezne a családba egy kisfiú! Ez lenne mindem vágyam - mondta a kis Tina, akinek édesanyja máshogy látja a helyzetet.



- Én már nem szülök, hanem őszülök. Lassan tényleg abba az életszakaszba lépek, hogy ez lesz a jellemző. Imádom a gyerekeket és sajnálom, hogy nem lett egy kisfiunk is. A jóisten adott két egészséges lány gyermeket, teljes így az életem - mondta Tina, aki azzal nyugtatta lányát, hogy egyszer majd ő is anyuka lesz és talán neki megadatik majd a fiú gyermek. - Tini most 17 éves, mondjuk egy tíz év múlva talán majd ő megajándékozza a családot egy fiú unokával - mondta Tina a Drága családom ma 21:00-tól látható legújabb epizódjában.