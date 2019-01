Ezért borult ki Emilio felesége

Újabb területen próbálta ki magát Jellinek Tina, aki bár nem szívesen énekel a nagy nyilvánosság előtt, olykor kiereszti a hangját. Legutóbb épp főzés közben tette ezt meg, amikor rappelni próbált. Emilio azonnal meglátta feleségében a tehetség szikráját és a legújabb zenei alapját arra vetette be, hogy felesége rapperként próbálhassa ki magát.



– Tinának nagyon jól ment múltkor a rappelés. Én még sosem csináltam ezt, de lehet, hogy most a saját számomban megteszem. Addig is szeretném kipróbálni, hogy milyen Tinával közösen rappelni – mondta Emilio, aki végül rávette feleségét a közös produkcióra.



– Ez nem egy egyszerű műfaj. Énekelni is gyűlölök, de egyre jobban kezdek belekóstolni mindenféle zenei műfajba. Nem tudom mi jöhet még, lehet, hogy legközelebb operettet fogok énekelni? Ki vagyok borulva saját magamon, hogy bár utálok énekelni, szinte félek a mikrofontól, valahogy mindig belecsöppenek ezekbe a helyzetekbe – mondta Tina a ma 21:00-tól látható Drága családomban, ahol az Emilioval közös produkciót is megtekinthetik a nézők.