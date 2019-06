Ezért diétázik megállás nélkül Singh Viki

Kirobbanó formában van Singh Viki, aki az utóbbi időben jónéhány plusz kilótól szabadult meg, így csinosabb, mint valaha. Bár az énekesnőnek nem lehet oka panaszra, hiszen vonásai mindig is sok férfiszívet dobogtattak meg, Viki úgy érzi oda kell figyelnie magára. "Nagyon édesszájú vagyok, így oda kell figyelnem mikor és mit eszem, állandóan diétázom" – mondta az RTL Klubon látható Édesítőben az énekesnő, akinek édesapja rendszeresen rendezett nagy összejöveteleket. Így az ételek, ízek szeretetét innen hozta magával az énekesnő



"Amikor a szüleim elváltak és hétvégente apukámnál voltam, mindig indiai ételt készített, hiszen ő onnan származik. Egyébként is mindig indiait főz, ráadásul több indiai közösség tagja, így számtalan eseményen, rendezvényen vettünk részt. Egy ideig ő volt az Indiai Közösség elnöke. Ahhoz is volt szerencsém, hogy abban az időben mi szerveztük ezeket az eseményeket, így kivettük a részünket minden előkészületből. Földön ülős, kézzel evős közös kajálásokban volt részem mindig is" – árulta el a műsorvezetőnek, Molnár Andinak az énekesnő, aki egy cukor- és lisztmentes tortát is elkészített a beszélgetés alatt.