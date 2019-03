Ezért hagyta ott a Budapesti Operettszínházat Veréb Tamás

Élete egyik legnehezebb döntését hozta meg Veréb Tamás tavaly ősszel, amikor úgy döntött, búcsút int a Budapesti Operettszínháznak.



A számtalan darabban remekelő színész bár imádta színházi szerepeit, minden idejét felemésztette ez a munka. Ezért váltani szeretett volna.



"Egyáltalán nem bántam meg a döntésem. Szeretném, ha azok a dalok, ötletek ki tudnának tejesedni, amelyek a színházi elfoglaltságaim sokasága miatt nem tudtak megszületni. Az elmúlt évben rengeteget voltam színpadon, amiért nagyon hálás vagyok, de úgy éreztem, hogy már kezd sok lenni" - vallotta be a vasárnapi Zenepostában Veréb Tamás, akinek nem volt kétségektől mentes a színháztól való búcsúja.



"Szeptembertől szeptemberig végig színpadon voltam, nem volt stop. Azt éreztem, hogy ez már nagyon sok és egy kis szabadságra van szükségem. Ezért döntöttem úgy, hogy otthagyom a színházat és szabadúszóként folytatom tovább. Voltak hullámvölgyek az utóbbi pár hónapban, hogy jól döntöttem-e vagy sem, de most azt gondolom, hogy megérte" - mondta a könnyűzenében is nagy sikereket elérő Veréb Tamás a Sláger TV-n.