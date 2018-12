Ezt még a férfiak is meg tudják csinálni - csomagolási tippek

Hacsak nem autót, házat vagy forgós széket vettünk, mutatunk pár nagyon egyszerű csomagolási módszert az ajándékok becsomagolására, akár legyen szó apró, akár nagyobb dolgokról.Az egyik legegyszerűbb csomagolási mód az újságpapír, amit egyszerűen körbetekerünk, az ajándék aljánál összeragasztunk - ha nagyon túllóg levágjuk vagy behajtjuk - majd a két végét is szépen oldalról benyomjuk és lehajtjuk. A módszer ugyanez a hagyományos csomagolópapírral is, de extrább, ha újságpapírba csomagolunk a sok betű miatt, amit bekarikázva még üzenetet is küldhetünk rajta.

Egy kicsit kreatívabb apró ajándékokhoz a vécépapír-gurigából készült minidoboz. Egyszerűen félbenyomjuk a gurigát, majd keresztbe a másik irányból is, a végeit behajtjuk, egyik oldalát leragasztjuk, és már kész is.

Ha van otthon PET-palack, bármilyen méretű, ki ne dobja, meglepő, milyen jó dolgokat tud belőle csinálni. A megfelelő helyen nyakazza le az üveget, majd az öntési minta segítségével vágjon "szirmokat" az üvegbe. Ha belerakta az ajándékot, ezeket hajtsa a tetejére, és már kész is, masnival össze is köthető.

Ha sok a felesleges ruha, válogassa ki a rossz ingeket, és már csomagolhatja is az ajándékokat. Így:

Az eredmény pedig igazán meggyőző lesz:

Csak ne maradjanak már "pőrék" az ajándékok, íme egy gyors és egyszerű masni, amivel bármit feldíszíthet. De egy egyszerű dekorszalag is jó, amit szép masniba kötve helyezünk az ajándékra.Három különböző méretű szalagot a mutatott módon összefogunk, kicsit meghajlítjuk, majd összeragasztjuk. A három szalagot végül egymásra rakjuk kicsit eltolva, összeöltjük a találkozási pontnál, amit egy kisebb méretű szalaggal szépen el tudunk fedni.

És ha mégse megy, marad az ajándékszatyor...azzal nem lehet hibázni.(Forrás: Ajándékkatalógus