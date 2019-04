Ezt üzente a betegágyáról Sas József

Sas Józsefet a rehabilitációs intézetben kereste fel amunkatársa csütörtök délelőtt, a humorista mosolyogva nyilatkozott a lapnak.Sas még thaiföldi nyaralásukon kapott sztrókot, mentőrepülővel szállították haza, ám állapota olyan gyorsan javult, hogy pár nap múlva már mehetett is rehabilitációra, ahol az ápolókkal és orvosokkal viccelődve, jókedvűen, de a gyógytornán kemény és komoly munkával telnek a mindennapjai.– Kétoldali sztrókom volt, de nem értem, miért írták azt a lapok, hogy bármelyik oldalam lebénult volna. Nézze meg, mindent tudok mozgatni – mutatta amunkatársának a 80 éves Sas József – Fájdalmaim azok viszont vannak, ez tény, de alapvetően jól, sőt egyre jobban vagyok – folytatta a humorista, akinek egyedül bal karja működik még nehézkesen, ezt hevederrel rögzítették az orvosok. Jobb kezén kézfogása pedig olyan erős, hogy az egy agyvérzés nélkül is csodával határos.Sas fényképet nem szeretett volna magáról. Azt viszont vállalta, hogy bizony fel fog gyógyulni, úgyhogy retteghetnek a politikusok és közszereplők, ugyanis a humorista még egy ígéretet is tett amunkatársának.– Fogok én még kabarét csinálni az idén! – mondta nevetve.