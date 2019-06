Ezzel a funkcióval lehet biztonságosabb az online vásárlás

A hazai online kiskereskedelem népszerűségévela biztonságos online fizetés is egyre jobban előtérbe kerül mind a vásárlók körében, mind a szolgáltatók oldaláról. Az internetes biztonsági kód szolgáltatás bevezetésével egy újabb hitelesítési megoldás védi a kártyabirtokosok online biztonságát, amely 2019. szeptember 14-től kötelező lesz a bankok és az ügyfelek számára az Európai Unió PSD2 irányelve miatt.Az OTP Bank reprezentatív kutatása szerint 10-ből 9 magyar szívesen vásárol online.Az internetes vásárlás gyors és kényelmes, így nem meglepő, hogy egyre többen választják a vásárlásnak ezt a módját, ám az online fizetéstől még mindig sokan tartanak.Az interneten vásárlók 43 százaléka preferálja inkább az utánvétes készpénzes fizetést, és csupán 24 százalék használja a bankkártyáját online. Az utóbbi fizetési megoldást választók 90 százaléka tudja, hogy az online fizetési oldalakon nem kell megadni a PIN kódot, valamint 76 százalékuk kerüli, hogy a kereskedői weboldal elmentse a kártyaadataikat.A fent említett alap óvintézkedéseket egészíthetik ki a kártyabirtokosok az internetes biztonsági kód szolgáltatással, amely idén ősztől az Európai Unió PSD2 irányelve miatt válik kötelezővé minden online vásárló számára. A szolgáltatás az egyedi hitelesítési megoldással személyre szabható biztonságot nyújt a kártyabirtokosoknak. Amikor az online vásárlás során bankkártyával történik a fizetés, a kártyán szereplő adatokat kell megadni a kereskedő felületén. A díjmentes, internetes biztonsági kód szolgáltatás lényege, hogy az Európai Unión belül a kártyaadatokon túl a vásárlások során egy SMS-ben kapott, véletlenszerűen generált, egyszeri biztonsági kódot is meg kell adni a fizetés jóváhagyásához, ha az adott kereskedő is támogatja a szolgáltatást.2019. szeptember 14-ét követően csak akkor lehet online vásárolni az EU-n belül bankkártyával, ha a kártyabirtokos aktiválja a biztonsági szolgáltatást az OTP SmartBankon, az internetbankon, vagy személyesen, az OTP Bank fiókjaiban. A szolgáltatás használatával még inkább megelőzhetőek a lehetséges visszaélések, hiszen plusz egy biztonsági lépés jelenik meg a folyamatban. Ezáltal csökken az esélye annak, hogy illetéktelen vásároljanak a kártyával online környezetben.Az internetes biztonsági kód mellett elérhetőek olyan egyéb funkciók is, amelyek még biztonságosabb környezetet teremtenek a kártya használata során. A virtuális vásárlási limit segítségével beállítható, hogy naponta legfeljebb mennyi pénz költhető el a bankkártyával a virtuális kasszáknál. Ezen felül a külföldi használat korlátozásával a kártyabirtokos korlátozhatja, hogy hol használható a bankkártyája: csak Magyarországon, csak Magyarországon és Európában, vagy az egész világon. A külföldi használat korlátozás csak azokra a tranzakciókra vonatkozik, ahol a kártya, vagy a kártyaadatokat tartalmazó eszköz (pl. mobiltelefon) fizikailag is jelen van.Az internetes biztonsági kód szolgáltatást az OTP Bank ügyfelei SmartBankon keresztül, a „Bankkártyák" menüpontban állíthatják be, az internetbankon keresztül pedig a „Betéti kártyák, hitelkártyák / Bankkártya adatok lekérdezése és módosítása" menüpontban. Mindkettő esetében az igényelt kártyák közül ki kell választani azt, amelyhez az ügyfél be szeretné állítani a biztonsági kód szolgáltatást, és minden esetben ellenőrizni kell, hogy a módosítás a megfelelő adatokkal történik-e. Az internetes biztonsági kód szolgáltatásra érdemes 2019. szeptember 14-e előtt regisztrálni az online felületeken, vagy bármelyik OTP bankfiókban.További információk és részletes útmutatás a beállításokhoz ITT található[2] Az OTP Bank megbízásából végzett omnibusz kutatás a felnőtt magyar internetezők körében, N=1000 fő, 2019.január