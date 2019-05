Ezzel lehet levenni a lábáról Molnár Andit

Molnár Andinak nem lehet panasza az alakjára. Igaz tesz is érte, hiszen műsorvezetői munkája mellett rengeteget sportol és igyekszik odafigyelni a táplálkozására. Ez azonban nem könnyű, hiszen gyengéi az édességek. „Aki ismer, tudja, hogy nagyon édesszájú vagyok. Bár volt már olyan időszak az életemben, amikor teljesen száműztem az édességeket. Kibírtam, de jobb vele, mint nélküle. A fagyi még télen is állandó tartalma a fagyasztónknak. Persze nem sokáig marad meg egy doboz" – mondta az RTL Klubon látható Édesítő műsorvezetője, aki a szombati adásban bonbonokat készít Szatmári Orsival.Molnár Andi nagyon élvezte a forgatást, hiszen elmondása szerint nincs olyan csokoládé, amit ne kedvelne. „Csoki terén nem vagyok válogatós, mindet szeretem, úgy, mint Gombóc Artúr. Az adásban is bemutatott új, negyedik csokiíz, a ruby nagyon betalált nálam. Hétköznap általában nem csábulok el, nálam a hétvégi örömökhöz tartozik, hogy bármilyen édességet megkívánok annak nem állok ellen. Nemrég egy hirtelen ötlettől vezérelve a férjemmel nyakunkba vettük a várost, hogy a fánkozók boston cream fánkjaiból bevásároljunk és otthon összehasonlítsuk melyiké a legjobb. Én már a kocsiban hozzákezdtem a teszthez, nem bírtam megállni" – árulta el Molnár Andi, aki nagyon örül, hogy férje az ilyen spontán programokban is partner. „Eléggé elfoglaltak vagyunk mindketten, de ha tudunk arra időt szakítani, hogy együtt ebédeljünk vagy vacsorázzunk, az igazi ünnepi pillanat szokott lenni, akkor is ha csupán a sarki kifőzdéig jutunk el" – mondta a műsorvezető.