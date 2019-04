Fájdalmas döntést hozott az egykori tévés: búcsút int a színháznak

Egyik pillanatról a másikra robbant be a öztudatba Müller Attila, aki az X-Faktor ísérőműsorától kezdve a Havazinon át tucatnyi műsorban szerepelt. Az utóbbi években azonban civil szakmára váltott, de örömmel gondol arra az időszakra amikor a mindennapjai a kamerá kereszttüzében vagy épp a színházban teltek. „Azok voltak a legjobb színházi élményeim, amelyekben én magam játszhattam, például a Gödöllői Színházban, de ugyanígy örömmel gondolok vissza arra, amikor a Szeress most!-ban szerepelhettem Bodrogi Gyulával. Aztán ő is rendezett nekünk egy darabot, ezek fantasztikus élmények" – mondta a Kalandozóban Müller Attila, aki azt is elárulta, tervezi-e a visszatérést. „Jó lenne újra színpadra állni, de nagyon hosszú folyamat, amíg összecsiszolódik egy darab. A jelenlegi élethelyzetembe ez sajnos nem fér bele. Se a társulattal, se a végeredmény miatt nem szeretném azt megtenni, hogy csak úgy beugrok. Valószínűleg már nem fogok szerepelni színházban" – árulta el az egykori műsorvezető, aki a színpadnak azért nem int teljesen bú út.„A Zorallal, mint zenész sokszor lépek fel, itt kiélem a színpadi vágyaimat. Esküvőket is vállalok, ahol ceremóniamesterként dolgozom. Az is egyfajta színpad, nagyon sok cég rendezvényén vezetek műsort, ami szintén visszaad valamennyit a színpadon való szereplésből. Ez mind meg fog maradni az életemben, de színdarabban már nem leszek látható" – mondta kicsit fájó szívvel Müller Attila.