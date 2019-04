Fájdalmát tárta ország-világ elé Jaksity Kata

Töretlenül próbálok hinni a csodákban…miközben töretlenül kapom a pofonokat az élettől…

Az eddigi legnagyobb pofont épp 22 éve, amikor életem első igazi csodájára vártam…aztán a szülőszobán az orvos egyszer csak azt mondta rám nézve: >Most nagyon erősnek kell lennie<.

Azóta mást sem csinálok, mint igyekszem nagyon erős lenni. És tényleg az ember nem is gondolná, hogy milyen erős tud lenni, mindaddig amíg az élet úgy nem hozza, hogy nincs más választása. Még akkor is az tud maradni, amikor a szíve és lelke darabokra hullik és úgy kell egyenként újra összerakosgatni a darabkákat…



Azt mondják, hogy minden ilyen okkal történik, hogy tanuljunk belőle…én sajnos a mai napig nem tudom, mit lehet egy gyerek halálából tanulni…hacsak azt nem, hogy nincsenek csodák…bár azt hiszem, én mégiscsak életem végéig fogok bennük reménykedni…



Ma lennél 22 éves édes kislányom…de ahelyett, hogy 22 gyertyát gyújtanánk meg a tortádon, idén is egy gyertya ég…érted…"