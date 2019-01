Family Tugedör - Quimby-koncertek hat zenekarral

Family Tugedör címmel különleges turnét tart tavasszal a Quimby. Az örömzenés esteken a hattagú együttes mellett a tagok Quimby melletti formációi is színpadra lépnek, így A Kutya Vacsorája, az Aranyakkord, a Kárpáti Dódi Priváti Project, a Marlboro Man és a Szilárd.



A "családi busz" február 23-án Rácalmásra indul először, utána Békéscsabán, Debrecenben és Szombathelyen is megáll, a turné záróállomása pedig Budapesten lesz, ahol a Barba Negrában adnak koncertet két egymást követő napon, március 29-én és 30-án - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, a Family Tugedörben a külön formációk nemcsak egymás után játszanak, hanem a zenészek feltűnhetnek egymás projektjeiben is. Hat zenekar és huszonhárom zenész látható és hallható a turné állomásain. A kétórás koncerteken műsort ad Gerdesits Ferenc dobosnak a Quimbyvel csaknem egyidős rockzenekara, a Marlboro Man, a billentyűs Balanyi Szilárd saját neve alatt futó produkciója énekesnőkkel (Galambos Dorina, Kiss Flóra, Schoblocher Barbara) kiegészülve, a trombitás Kárpáti Dódi Priváti Projectje, míg A Kutya Vacsorájában az ütőhangszeres-énekes Varga Livius és Gerdesits muzsikál a Quimbyből. A legfrissebb projekt az Aranyakkord, amely Kiss Tibi (gitár, ének) és Vastag Gábor "dalkeltetője", de Mikuli Ferenc basszusgitáros is meglepetéssel készül a közös családi koncertre.



A Quimby Family Tugedör elnevezése 2006-ig nyúlik vissza, akkor a csapat válogatásalbumát ezzel a címmel jelentette meg. Az 1991-ben alakult Quimby eddig tizenhét lemezt készített, a legutóbbi, a Jónás jelenései 2016-ban jelent meg.