Februárban érkezik Nicki Minaj Budapestre és már az is kiderült, hogy kik lépnek fel előtte

A magyar ZÄVODI és a magyar származású amerikai MARDOLL énekel majd február 25-én a Papp László Budapest Sportarénában Nicki Minaj koncertje előtt.Már csak néhány hetet kell várniuk a rajongóknak arra, hogy világturnéjával Budapestre érkezzen Nicki Minaj és vendége a chicagói rapper, Juice WRLD. A világhírű zenészek előtt a magyar ZÄVODI és az amerikai MARDOLL tüzelik majd a közönséget.ZÄVODI, a fiatal zeneszerző-producer, számos hazai és nemzetközi előadó slágerein működött közre. Januárban "REVISE." címmel kiadott első szólólemezének dalai mellett most MARDOLL-al készült közös dalát is bemutatja a februári koncerten.ZÄVODI-t igazi zseninek tartják egyedit alkot, ilyen minőségre itthon nem nagyon van példa.A magyar gyökerekkel rendelkező, MARDOLL-hoz nagyon közel áll Nicki vagány, szókimondó stílusa. A szintén fiatal amerikai zeneszerző és szövegíró dalaiban, őszintén dolgozza föl az élet legtermészetesebb témáit. A csinos művésznő tehetsége megkérdőjelezhetetlen.Nicki Minaj most először ad koncertet Magyarországon. Február 25-én Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában a rádiókból jól ismert slágerei mellett tavaly megjelent új albumáról is hallhatunk majd dalokat. A 2018-ban megjelent Queen című platina album azért is különleges, mert az segítette hozzá Nickit, hogy ő legyen az első női előadó, aki 100 alkalommal jelent meg a Billboard Hot 100-as amerikai slágerlistán.A budapesti koncert szervezője a Danubius Music Produkciós Iroda.