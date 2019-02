Februártól már a UPC előfizetők is nézhetik a Spíler2 TV sportcsatornát

Megszületett a megállapodás a Liberty Global csoporthoz tartozó UPC DTH S.à r.l. és a TV2 Csoport között, mely szerint a UPC Direct csatornakínálatában február 1-jétől megtalálható lesz a Spíler2 TV sportcsatorna, február folyamán pedig a szolgáltató bevezeti a Jocky TV és a Moziverzum csatornákat is.



A UPC Direct Plus HD TV csomag előfizetői számára automatikusan kibővül a programpaletta a Spíler2 TV csatornával, így a spanyol futball rajongói hamarosan bekapcsolódhatnak a La Liga és a Premier League mérkőzéseibe, emellett a február 12-től kezdődő UEFA Bajnokok Ligája nyolcaddöntőit is nyomon követhetik a nézők, ha a 83-as programhelyre kapcsolnak.



A UPC Direct február folyamán felveszi csatornakínálatába a Jocky TV-t, amelyen klasszikus sorozatokat követhetnek a Medium TV és annál magasabb csomagok előfizetői. Emellett a Moziverzum filmcsatorna is elérhetővé válik majd a Plus HD TV előfizetőinek.