Feketébb a feketénél - Zöld könyv filmkritika

Az eddig kizárólag vígjátékokat jegyző rendező, Peter Farrelly (Dumb és Dumber – Dilibogyók, Keresd a nőt!, Én és én meg az Irén) legújabb filmje, a Zöld könyv –Útmutató az élethez címében arra az 1936 és 1966 között évente megjelenő kiadványra utal, amely az akkori idők afroamerikai lakosságát informálta többek között arról, hogy színes bőrűként hol kaphatnak szállást, melyik étteremben étkezhetnek, hová mehetnek tankolni stb.A Zöld könyv zongoraművész főhőse, Don Shirley is megkapja ezt a kiadványt, miután úgy dönt, eleget tesz a déli államokból érkező felkéréseknek, és országjáró koncertkörútra indul. Sofőrnek felfogadja Tony Vallelongát, akinek bár nincs ínyére, hogy egy gazdag feketét furikázzon szerte az államokban, a pénz mégis jól jön neki és családjának egyaránt.Ahogy északról mind délebbre és délebbre haladnak, úgy lesz egyre több és több problémájuk a helyiekkel, akik egyáltalán nem nézik jó szemmel, hogy környezetükben eggyel nőtt a feketék száma. Hiába Don Shirley az est sztárfellépője, akinek virtuóz zongorajátékáért minden fehér odavan, a zenész akkor is csak egy megtűrt fekete marad, bárhol is járjon az USA déli részén.Farrelly filmjét idén nem kevesebb mint öt Oscar-díjra jelölték, nem véletlenül. A Zöld könyv méregerős forgatókönyvvel rendelkezik, amelynek egyik legfőbb erénye az, hogy végtelenül szórakoztató módon mesél egy igen súlyos témáról, éspedig anélkül, hogy akár egy kicsit is relativizálná a feketék és fehérek közötti rasszizmust. Vagy másképp fogalmazva: a film úgy képes érzékenyen közelíteni témájához, hogy közben végig könnyed hangvételű marad. Szó mi szó, nehéz mutatvány, de ha a történetet olyan nagyszerűen megírt karakterek előadásában ismerhetjük meg, mint a nagyszájú talján bunkó Tony és az arisztokratikus külsejű és még arisztokratikusabb modorú Don, akkor abból csak jó sülhet ki. A Zöld könyv másik nagy erénye épp bennük, a hősök karaktereiben rejlik. Mindketten nagy utazásra indulnak, és ahogy az állandó szópárbaj közepette folyamatosan alakítják egymást, a nézőben mindinkább erősödik az érzés, hogy ezt a két figurát akár napestig is elnézné, igazából még sztorit se kellene hozzájuk költeni. Ezen persze aligha lepődhetünk meg, hiszen a rendező Farrelly mindig is nagy mestere volt az erős karakterek megrajzolásának, a baromi szórakoztató párbeszédekről már nem is beszélve. Korábban azonban ezt a képességét kizárólag vígjátékokban kamatoztatta (annak is többnyire blőd, idétlen fajtáiban), most viszont témát váltott, és ezt a művészi fordulatot, a „megkomolyodást" a szakma díjak és jelölések özönével honorálta, többek között három Golden Globe-díjjal és – ahogy már említettük – öt Oscar-jelöléssel.Az elismerések természetesen zömmel a mű két legnagyobb erősségére irányulnak, a színészi játékra és a forgatókönyvre. Mind Viggo Mortensen, mind Mahershala Ali pályafutása legnagyszerűbb alakításával rukkol elő, közös jeleneteikben egyszerűen lehengerlők. Ami pedig a mesteri forgatókönyvet illeti: Farrellynek olyan bonyolult kérdések mentén sikerül árnyalni a két hős jellemét, mint például mit jelent feketének lenni északon és mit délen, lehetséges-e, hogy egy fehér bőrű ember afroamerikainak érezze magát, egy afroamerikait pedig ne fogadjon be senki, se a fehér, se a fekete közösség. A Zöld könyv tulajdonképpen hibátlan alkotás, mert bőven hozza azt, amit vállal.Erénye ugyanakkor hátránya is, hiszen a könnyed hangvétel miatt a téma mélyebb felfejtése jórészt elmarad, katartikus pillanatokat alig-alig okoz a film. Kedvenccé nem fog válni, de hogy a legtöbb nézőnek elnyeri majd a tetszését, az egészen biztos.