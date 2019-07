Folytatódik a NOS4A2 a második évaddal

Még véget sem ért az AMC NOS4A2 című sorozatának első évada, a San Diegó-i Comic-Conon már bejelentették, hogy jövőre érkezik a tízrészes második évad. Az első évad dupla epizóddal zárul július 29-én az AMC-n.A Joe Hill azonos című 2013-as regényéből készült széria folytatásának forgatását idén ősszel kezdik, és 2020-ban kerül képernyőre. A hírt a Comic-Con egy panelbeszélgetésén Joe Hill és Jami O’Brien executive producerek, illetve a két főszereplő, Zachary Quinto és Ashley Cummings, jelentette be. Az első évadból még két epizód van hátra, a kilencedik és tízedik részt egyben július 29-én, hétfőn 22:45-től lehet megtekinteni az AMC-n.– Ezt a földöntúli sorozatot Joe Hill hátborzongató regénye, Jami O’Brien kiváló irányítása, illetve Zachary Quinto, Ashley Cummings és a stáb tagjainak elbűvölő alakítása teszi rendkívülivé – mondta David Madden, az AMC, a BBC America, az IFC, a SundanceTV és az AMC Studios programming elnöke a második évaddal kapcsolatban. – A NOS4A2 a székükhöz szegezte a nézőket már az első pillanattól fogva, és készen állunk ismét elmerülni a történetben a második évaddal.– Alig várom, hogy lehetőségem legyen Joe Hill zseniális regényének hátralévő részét is megmutatni a televízióban. Joe fantáziája páratlan – nyilatkozta Jami O’Brien. – Imádom a karaktereket és ezt a világot, a kollégáink az AMC-nél pedig csodálatos partnerek. Hálás vagyok, hogy játszhatok a NOS4A2 játszóterén.A NOS4A2 középpontjában Vic McQueen (Ashley Cummings), egy bámulatos képességekkel megáldott fiatal lány áll, aki képes megtalálni elveszett dolgokat. Ennek a képességének köszönhetően összeütközésbe kerül Charlie Manx-szel (Zachary Quinto). Manx egy halhatatlan gazember, aki gyermekek lelkével táplálkozik, testüket pedig elviszi Karácsonyországba – egy helyre, valahol a képzeletében, ahol minden nap karácsony van, és a boldogtalanság törvénytelen. Vic le akarja győzni Manx-et, hogy megmentse áldozatait anélkül, hogy megőrülne, vagy maga is az áldozatává válna. További szerepekben Jahkara Smith-t, Olafur Dari Olaffsont, Virginia Kullt és Ebon Moss-Bachrach-ot láthatjuk.