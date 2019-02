Fontos döntést hozott Balázs Pali, szinte rá sem lehet ismerni az énekesre - videó, fotó

– Az ötvenedik születésnapomon – az elmúlt év július 25-én – lezártam egy korszakot az életemben. Hálás vagyok a sorsnak, hogy átélhettem azokat a nagyszerű élményeket, amit az énekesi pályámtól és a közönségemtől kaptam huszonkét éven keresztül. Nagyobb zenei tovább lépést álmodtam meg magamnak, mivel úgy érzem, hogy szerzőként és előadóként is van még bennem tartalék bőven a jövőre nézve.– Számomra a 2019-es esztendő minden szempontból erről fog szólni. Új album, új zenei irány, új színpadi megjelenés. Épp a 18. lemezem stúdiómunkái közben merült fel bennem, hogy ezúttal a külsőségekben is tovább kellene lépnem.– Úgy éreztem, annyira fiatalos, trendi slágerek születtek, hogy a hajam átalakítása is felmerült bennem. Bevallom, elsőre elég bizarrnak tűnt az ötlet, de másnap reggel, miután felébredtem, azt mondtam, végül is miért ne? – meséli a zenész.Pali nem is tétlenkedett, az elhatározást tett követte, s amint elkészült a frizura, új időszámítás vette kezdetét az életében.– Azt hittem, lelkileg nem lesz ilyen könnyű elengednem a hosszú hajat. Harmincöt év hosszú idő, s ebből huszonhármat már országosan ismert előadóként töltöttem. Mégis gördülékenyen történt minden! Eddig csak szűkebb baráti körben mutattam meg az új fotósorozatot, de mindenkitől csak elismerő visszajelzést kaptam. Többek szerint az új image új dimenziót is jelent majd a pályafutásomat illetően.– A tovább fejlődés nem csak a frizurán, hanem az énekes ruháin és amint említettük, zeneiségében is felfedezhető. A készülő új dalok mögött komoly szakmai stáb áll, s néhány felvételt már szélesebb művészi körben is teszteltek. Az eredmény minden várakozást felülmúlt, hiszen a visszajelzések alapján Pali egyértelműen jó döntést hozott.– 2019 minden szempontból az én évem lesz! – mondja határozottan. – Valentin napon, február 14-én debütál az első dal a megújulás jegyében 'Majd holnap írok' címmel. Budapest belvárosában forgattunk hozzá egy látványos videoklipet. Mikor a tizenhét éves fiam meglátta a végeredményt, annyit fűzött hozzá, hogy van egy megérzése, de csak néhány hét múlva mondja el. Bízom benne, hogy egyre gondoltunk..."