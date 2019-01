Fontos üzenettel indítja 2019-et a Cloud 9+

A Cloud 9+ az ország egyik legmodernebb zenekaraként könnyedén tartja kiemelt helyét a koncertre járók szívében, hiszen nemcsak pörgős dalokkal, de utánozhatatlan hangulatban is zúznak a bulijaikon. Emellett viszont a számukra fontos üzeneteket sem hanyagolják, melyek gyakran tovább mutatnak a bulizós témákon, így a legfrissebb újdonságuk, a Closer to the Edge is egy komoly problémát boncolgat. A slágergyanús szerzemény egy fontos jelenségre szeretné felhívni a figyelmünket: mind tudjuk, hogy mostanra túl nagy mértékben kizsákmányoltuk bolygónkat és erőforrásait, így ki tudja, mennyi időnk van még hátra, mielőtt visszafordíthatatlanul elindulunk a lejtőn... Erről szól a Closer to the Edge, amihez a Mihaszna Filmmel közösen készítettek egy szuggesztív hangulatú videót. A téli klipben tehetetlen képek egész során keresztül mutatják be, ahogy nem vesszük észre a megoldást, és egyre rontunk a helyzetünkön, miközben egy helyben toporogva ülünk a bajban, az óra pedig csak ketyeg…A videó készítői is hasonlóan gondolkodnak, mint a zenekar tagjai:"Egy apatikus, széteső, de szépen megvilágított világban tengetjük napjainkat. Mind kivesszük a részünket abból, ami itt folyik - persze ki több, ki kevesebb felelősséggel. Viszont jelenkorunk esete különbözik a történelem során már megszokott emberiség-játszmáktól: egyetlen csataterünk is óriási veszélyben van, és nagyon nem akarunk ráeszmélni erre."A most megjelenő újdonság kiemelten fontos a srácok számára is, hiszen szerintük már azzal is sokat lehetne segíteni a helyzeten, ha csak egy picit odafigyelnénk a saját fogyasztásunkra, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk, és tudatosabban, felelősségteljesebben élnénk a mindennapjainkat, nemcsak a már bevált és ismert tettek, hanem a teljes gondolkodásmódunk megváltoztatásával is. Elég lenne kicsit törődni vele, hogy mit kezdünk a hulladékunkkal, hogyan vigyázunk a levegőre, mennyi felesleges dolgot vásárolunk meg, vagy átgondolni, hogyan tudjuk az életünket tudatosabban élni, vigyázva a saját életterünkre is - hosszútávon.