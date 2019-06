George Clooney filmet rendez a Netflixnek

George Clooney rendezi és a főszerepét is játssza a Good Morning, Midnight! című regényből készülő filmnek, melyet a Netflix mutat be - írta a The Hollywood Reporter.



A kétszeres Oscar-díjas színész Augustine-t, a magányos tudóst alakítja, aki az Északi-sarkvidéken igyekszik kapcsolatot találni egy űrhajóval.



A film Lily Brooks-Dalton posztapokaliptikus regényének adaptációja, mely párhuzamosan meséli el a magányos tudós és a Földre visszatérni próbáló űrhajós történetét.



A regényt A visszatérő írója, Mark L. Smith adaptálja filmre.



Clooney nemcsak rendezi a filmet, de a produceri munkákba is részt vesz. Az egyelőre cím nélküli filmet októbertől forgatják.



Clooney legutóbb Joseph Heller A 22-es csapdája című regényének adaptációjában tűnt fel, mely a Hulu streamingszolgáltató számára készült.



(Lead-kép: MTI)