Golden Globe: Jeff Bridges kapja a Cecil B. DeMille-díjat

Jeff Bridges kapja a Cecil B. DeMille-díjat a januári Golden Globe-gálán - jelentette be hétfőn a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezete (HFPA).



Jeff Bridges, az Őrült szív, A nagy Lebowski, A félszemű és A préri urai című filmek sztárja a 76. Golden Globe-díjátadó gálán, január 6-án veheti át színészi pályafutásáért a HFPA életműdíját.



Meher Tatna, az újságíró-testület elnöke 69 éves Bridgest a színészi alakításai mellett filantróp tevékenységéért is dicsérte.



A színész 1983-ban alapította meg a gyermekéhezés ellen világszerte küzdő End Hunger Network szervezetet, 1996-ban pedig társalkotója volt a Hidden in America című tévéfilmnek, amely az Amerikában tapasztalható szegénységgel foglalkozott.



"Bridges játékával a közönség szívét is megnyerte, de gondolkodásukra is hatott" - fogalmazott Tatna a színészt méltatva.



Bridges 2010-ben az Őrült szív című film főszerepéért elnyerte a Goldan Globe-díjat, majd az Oscar-díjat is.



A Cecil B. DeMille-díjat évente adja át a HFPA olyan személynek, aki jelentős hatást gyakorolt pályájával a szórakoztatóipar világára. A filmes életműdíjat korábban Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Jodie Foster, Barbra Streisand, Sidney Poitier és Lucille Ball is megkapta.



A HFPA idén egy új életműdíjat is alapított a televíziózás nagy alakjainak elismerésére. A Carol Burnett-díjat a januári ceremónián adják át elsőként az ötszörös Golden Globe-díjas, 85 éves Burnettnek, akiről a díj a nevét kapta.