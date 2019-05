Gönczi Gábort felesége fogyasztotta le - fotó

–

Fotókredit: Lung András

Az utóbbi időben alig akarta elhinni, hogy minden hónapban 2 kilóval többet mutatott a mérleg. Mielőtt még elérte volna a bűvös 100-as határt, felesége helyette döntött a változás mellett. Az eredmény pedig magáért beszél, Gábor kevesebb mint 7 hét alatt 8 kilót fogyott.Sok családban ismerős, hogy terhesség alatt, vagy a szülés utáni években nem csak a feleség vagy nem is a feleség, hanem a férj szed magára jó néhány kilót. A boldogság, a biztonság nyújtotta kiegyensúlyozottság egyfajta bástyát jelent, ami a testen is nyomot hagyhat. Gönczi Gábor családjában is így volt, ám egy idő után Gábor felesége, Ildikó szabott határt a nemkívánatos kilóknak.Ildi mindig is sportosan élt és a szülés után is gyorsan visszanyerte fantasztikus alakját. Már egy ideje mondogatta, hogy őt nem zavarja a hasam, meg az sem, hogy olyan helyesen kerekded fejem lett, de azért hozzátette, hogy olyan jó alakom lehetne, ha odafigyelnék magamra és tennék érte. De én neki is és másnak is azt feleltem, hogy szerintem akkor lehet elkezdeni a fogyókúrát, mikor valamelyik hónap első napja hétfőre esik. Biztos voltam benne, hogy ez nem fog soha előfordulni!meséli nevetve Gábor.Természetesen Gábor kikerekedését a nézők is láthatták, hiszen elsőként és kifejezetten az arcára és a nyakára hízott, meg a felsőtestére, oda, ami a képernyőn látszik. A stylist-oknak is nehezebb dolguk volt, egyre nagyobb és így kevésbé előnyös öltönyök és ingek közül tudtak csak válogatni.Jelezték az öltöztetők is, hogy már csak 1-2 kiló és le kell cserélni az összes ruhámat. Ildi az első meleg tavaszi napok egyikén elém állt egy intelligens mérleggel, ami testzsírszázalékot, izomtömeget és még ki tudja mit mér, valamint egy különleges gyógynövénykeverékkel, amit abban a klubban adtak neki barátnői, ahova sportolni jár és közölte, április 1-je hétfőre esikmeséli Gábor.A híradósnak tehát nem volt választása.Életem legjobb döntését hoztam meg, mikor hallgattam a feleségemre. A legnagyobb félelmem az volt, ami általában a fogyókúrák buktatója szokott lenni, hogy nem bírom majd az éhségét és biztos voltam benne, hogy nem tudok éhesen dolgozni. Ez a receptúra pont erre volt megoldás, egyáltalán nem volt éhségérzetem. Az első héten máris feleannyit ettem, mint azelőtt, a második héten pedig már harmadannyit, mint korábban. El sem akartam hinni. Azóta megtudtam, hogy ez a mix ötvözi valamennyi kontinens, kultúra és egzotikus népgyógyászat leghatásosabb fogyókúrás gyógynövényeit. Van benne olyan tenger növény, aminek a térfogata kétszáz- háromszázszorosára képes megduzzadni, így jóllakottság érzetet okoz. A másik a zsírok lebontását segítő receptorokat stimulálja, a harmadik az agyalapi mirigyet csapja be, és jóllakottság érzés üzenetet küld a szervezet számára. A vérzsírszint beállításáért és a vízhajtásáért felelős hatóanyag is található benne. Nem mondom, hogy nem volt néhány nehéz pillanat az elején, de iszonyatosan motivál az eredmény, amit ma már éhezés nélkül tudok fokozni. Ez pedig azért is nagy segítség, mert egy napi hírműsor készítés, illetve a zenekari fellépések mellett nem tudok mindig ideálisan étkezni, sokszor szendvics, pékáru és kiszámíthatatlanság jellemzi a táplálkozásomat.Gábor nagyon precíz, naponta méri a súlyát, fotókkal és fogyókúrás naptárral dokumentálja a változást. Ami persze mindenki számára szembetűnő, férfiak és nők egyaránt fogyásának titkáról faggatják.Újra előkerültek a karcsúsított ingek, a régi zakók és a feleségem tekintetében az a bizonyos tűz és látom, hogy iszonyatosan büszke rám. Itt azonban nem állok meg, a következő, hogy újabb 5-7 kiló zsírtól megszabaduljak, és hogy sok év után, ne csak pólóban merjek kimenni a strandra. A végső cél, hogy augusztusban, 44 évesen legyek életem eddigi legjobb formájábanmesélte Gábor.