Grammy- díjkiosztó: Dua Lipa brit énekesnő lett az év felfedezettje

Kacey Musgraves country-énekesnő Golden Hour című lemeze lett az év albuma

Cardi B lemeze, az Invasion Of Privacy,

Brandi Carlile albuma a By The Way, I Forgive You,

Drake-től a Scorpion című lemez,

a H.E.R - H.E.R előadásában, Post Malone Beerbongs & Bentleys című albuma,

Janelle Moáe-től a Dirty Computer, valamint a Black Panther: The Album, Music From And Inspired By (vagyis a Fekete párduc című film zenéjét tartalmazó album).

Dua Lipa brit énekesnő lett az év felfedezettje

Chloe x Halle duó

Luke Combs

Greta Van Fleet

a H.E.R.

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Michelle Obama volt a Grammy- díjkiosztó meglepetés vendége

Kacey Musgraves country-énekesnő Golden Hour című lemeze kapta az év albumának járó elismerést a 61. Grammy-díjkiosztó gálán a Los Angelesben vasárnap éjjel zárult ceremónián.A kategória jelöltjei között volt még:Az év dala, az év felvétele és az év legkiemelkedőbb új előadója mellett ez a legfontosabb kategória, amelyben évről évre kiosztják az amerikai zenei szakma legrangosabb elismerését.Dua Lipa brit énekesnő kapta az év legkiemelkedőbb új előadójának járó elismerést a 61. Grammy-díjkiosztó gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben.Az electro-pop műfaj 23 éves énekes-szerzője 2016-ban mutatkozott be Hotter than Hell című felvételével, később pedig az amerikai Top 100-as slágerlistára felkerült Blow Your Mind (Mwah) című dalával vált híressé.A kategória jelöltjei között volt még:Michelle Obama váratlanul feltűnt a színpadon a 61. Grammy-díjkiosztó gála nyitó pillanataiban, ahol zajos üdvözléssel fogadta őt a sztárokkal zsúfolt nézősereg.A vasárnap este Los Angelesben tartott díjkiosztó háziasszonya, Alicia Keys azzal indította a műsort, hogy a színpadra hívta az Egyesült Államok korábbi first ladyjét, Lady Gagával, Jada Pinkett Smithszel és Jennifer Lopezzel egyetemben, hogy személyes élményeiket felidézve mondják el, miképp változtatta meg az életüket a zene, és erősítette meg őket női mivoltukban.A csillogó, ezüst színű ruhát viselő Michelle Obama megszólalásakor szavait egy kis időre elnyomták az ünneplő bekiabálások és a megjelenését fogadó viharos taps."A Motown (stílushoz tartozó) felvételektől kezdve, amelyeket rongyosra hallgattam a Southside-on, a Run the World dalaiig (Beyoncé lemeze), amelyek energiát adtak nekem az elmúlt évtizedben, a zene mindig segített abban, hogy elmondjam a történetemet" - fogalmazott az 55 éves Obama, Chicago déli városrészére utalva, ahol felnőtt."Akár a country zenét szeretjük, akár a rapet vagy a rockot, a zene segít abban, hogy kifejezzük magunkat, a méltóságunkat és a bánatunkat, a reményeinket és az örömeinket" - jelentette ki."Hozzájárul ahhoz, hogy meghalljuk egymást és meghívjuk egymást az otthonunkba" - mondta.Obama jelenleg bemutató körutat tart, hogy népszerűsítse Így lettem (Becoming) című memoárkötetét, amelyet világszerte 28 nyelven jelentettek meg. A korábbi first lady egy hónappal azután írt alá szerződést a Penguin Random House kiadóval egy könyv megírásáról és publikálásáról, hogy férje, Barack Obama 2017 januárjában betöltötte kétszer négy évig tartó elnöki mandátumát.