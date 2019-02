Gyermeket vár a magyar olimpiai bajnok

Anyai örömök elé néz, ezért egy ideig szünetelteti a vívást Szász-Kovács Emese , de a tokiói olimpia kvalifikációs időszakának vége felé már ismét rendelkezésre állna, amennyiben szükség lenne rá.A Rióban ötkarikás aranyérmes, 36 éves párbajtőröző augusztusra várja első gyermekét, ezért - amint azt csütörtökön, sajtótájékoztatón mondta - a júliusi, budapesti világbajnokságon biztosan nem indul."A kvalifikáció első versenyeiből kimaradok, de egy fiatal csapat elkezdte bontogatni a szárnyait, s ha csodát tesz, és +lőtávolban+ leszünk, a szövetség pedig úgy gondolja, hogy szükség van rám, akkor a vége felé rendelkezésre fogok állni" - mondta a Vasas SC vívója, hozzátéve, hogy a pótkvalifikációs versenyen is harcba szállna, ha a csapatnak előzőleg nem jönne össze a tokiói kvótaszerzés, és a világranglistán sem állna egyetlen magyar női párbajtőröző sem részvételt érő helyen.Az egyéniben világbajnoki ezüst- és kétszeres bronzérmes, négyszeres Eb-harmadik vívó elmondta, hogy az utóbbi időben egy kicsit eltűnt, mestere, Kulcsár Győző szeptemberi halála megviselte, nehezen tette túl magát rajta. Aztán októberben ült le a szövetséggel és a Vasassal, hogy a folytatásról egyeztessen."Időt kértem és kaptam, vázoltam a terveimet, azt, hogy Peterdi Andrással szeretném folytatni a felkészülésemet, de két feltételem is volt. Az egyik az, hogy ez ne zavarja az ő felkészülését, illetve ha kiderül, hogy babánk lesz a férjemmel, akkor változik a helyzet. Hát ez utóbbi jött be" - mesélte, majd a visszatérésre vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy ez sok mindenen múlik, de vannak jó példák.Csampa Zsolt, a vívószövetség elnöke úgy fogalmazott: bár egy sportolónak mindig az a célja, hogy dobogóra álljon, nyerjen, de van egy másik oldal is."A szövetség ezután is maximálisan fogja támogatni Emese terveit" - mondta, majd csapatsportokból vett hasonlattal élve kijelentette: a válogatottnál van egy mezszám, ami nincs visszavonultatva."Amikor majd eljutunk abba az időszakba, hogy döntéseket kell hozni, Emese is ott lesz" - utalt a kvalifikáció jövő tavaszi hajrájára.Ferjancsik Domonkos, a Vasas vívószakosztályának elnöke, világbajnok kardozó azzal kezdte, hogy mindnyájan sejtették, remélték vagy gondolták, hogy ez a helyzet egyszer be fog következni. Egyúttal emlékeztetett rá, klubjának szlogenje az, hogy a család az első, és ilyen esetekben is szeretnék megmutatni, ezt komolyan gondolják."Végig Emese mögött álltunk, a karrierjében támogattuk, ezután is támogatni fogjuk. Az olimpia végéig van vele megállapodásunk, ami természetesen semmiben sem fog változni. Úgy tekintünk rá, mint a mi versenyzőnkre, a családunk egy tagjára" - mondta, majd egy Vasas-címeres kombidresszt adott ajándékba.Szász-Kovács Emese köszönetet mondott a klubjának, a szövetségnek és egyéni szponzorának, a Mercedesnek a támogatásért.