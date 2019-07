Halálra rémítette a magyar modell Molnár Andit

–

–

Nem akármilyen vezetésre adta a fejét Horváth Cintia modell, aki bevállalta, hogy egy tesztpályán egy profi instruktor iránymutatása mellett kormányozza végig az autót. Az időjárás nem épp a legkegyesebb arcát mutatta, így nemcsak a pálya, de az időjárás viszontagságaival is szembe kellett néznie Cintiának.Még sosem csináltam ilyet. Alig várom, hogy kipróbáljam, tíz éve van jogsim, hetente több, mint 200 kilométert vezetek, remélem nem lesz gond – mondta az RTL Klubon látható Édesítőben a modell, aki egyébként rajong a sebességért és az extrém sportokért. Akárcsak a műsorvezető, Molnár Andi, aki az anyósülésről kísérte végig Cintia vezetéstechnikáját. Azonban hamar a műsorvezető arcára fagyott a mosoly, amikor a modell az instruktor által kért 40 kilométer/óra sebesség helyett a duplájára gyorsult a síkos tanpályán.Keveselltem ezt a sebességet, Cinti pedig ezt felhívásnak vette keringőre és pillanatok alatt 80 kilométer/órára gyorsult. Nem kecmecelt sokat, az instruktor és én is csak azt tudtuk mondani, hogy "Fék, fék, fék!". Aggodalomra nem volt ok, Cinti nagyon ügyes volt, végig uralta a kocsit és pontosan tudta, hogy mit csinál. Azért így is elég nagy adrenalin-bombát dobott be ezzel a sebességgel – mondta az Édesítő műsorvezetője, Molnár Andi.