Hallani sem akar a születésnapjáról Bangó Margit

Nagy rutinnal rendelkezik a családi események és meglepetés bulik szervezésében az Emilio família. Mivel Bangó Margit születésnapja egyre közeledik, ezért unokája, Tina úgy gondolta, megkérdezi szeretett nagymamáját, hogyan szeretné tölteni ezt a napot.– Nem érdekel a születésnapom, nem szeretném megtartani. Jövőre kerek lesz ez a szám, talán majd akkor – mondta elutasítóan Bangó Margit, akinek családja nem hagyta annyiban a dolgot. – Van egy kis harc közöttünk a születésnap megtartása miatt. Mama nem szeretné, ha nagy ünneplés lenne, neki bőven elég, ha felköszöntik és annyi. Tavaly is az utolsó pillanatban tudta meg, hogy meg fogjuk ünnepelni egy buli keretében. Idén sem hagyjuk csak úgy eltelni ezt a napot – mondta Tina, aki férjével közösen egy nem akármilyen meglepetést talált ki.– Még soha nem énekeltem együtt Emilioval, most azonban eljött az alkalom. Közösen énekeltünk fel egy szívhez szóló dalt Mamának. Szerintem könnyezni fog, remélem a meghatottságtól és nem az én fals hangomtól – mondta aggódva Tina, aki a Drága családom keddi epizódjában több részletet is elárul arról, hogyan készülnek Bangó Margit születésnapjára.