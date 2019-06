Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint országos turnén mutatja be legújabb lemezét

Külföldi koncertjeik után kilenc állomásos magyarországi turnén mutatja be februárban megjelent Shapeshifter című lemezét a Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet. Az album két belga zenész közreműködésével készült, s nemcsak itthon, hanem Európa-szerte is pozitív kritikákat kapott.Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint Shapeshifter című lemezét belga ritmusszekcióval rögzítette, a négyfős felállás ugyanis előadóként és szerzőként is új lehetőségeket biztosított számukra. Nicolas Thys bőgőst és Antoine Pierre dobost az énekesnő még brüsszeli tanulmányai során ismerte meg.

Az elmúlt években rengeteget dolgoztunk azon duóban, hogy minél teljesebb zenekari hangzást hozzunk ki egy hangszerből plusz egy énekhangból, ami nagy kaland, és azóta is nagy élmény. Ezzel párhuzamosan azonban megszületett bennünk az igény, hogy ismét játsszunk ritmusszekcióval is, ami lehetőséget ad arra, hogy a duótól eltérő zenei szerepeket is felvehessünk"

– emeli ki Harcsa Veronika.A zenék és szövegek nagy része ez alkalommal is az énekesnő munkája, Gyémánt Bálint két dalhoz – Shapeshifter és San Fransisco – szerzett zenét, míg a Bori’s Rebel című szám szövegét Veronika testvére írta.A dalok a jazz nyelvén mesélnek történeteket arról, milyen napjainkban fiatalnak és igazi páneurópainak lenni, hogyan lehet békére, boldogságra találni a zajos városok, az olcsó repülőjegyek és a közösségi média felgyorsult világban.

Veronikával már több mint 10 éve dolgozunk együtt. A barátságon kívül a munkához és a zenéhez való hozzáállásunk szinte elválaszthatatlan társakká tett minket. Mindkettőnk számára fontos a folyamatos szakmai fejlődés, a Shapeshifter című album ennek is ékes példája. Nemcsak előadóként, de szerzőként is egyre tudatosabbak vagyunk, így szerintem ez a legkiforrottabb, legkoncepciózusabb anyag, amit valaha készítettünk"

Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet: Shapeshifter lemezbemutató turné



2019. június 20. Pécs – Pirogránit udvar,

június 21. Győr - Zsinagóga,

június 22. Kecskemét - Kortárs Művészeti Műhelyek Népi Iparművészeti Gyűjteménye,

június 23. Miskolc,

június 24. Eger - Egri Kulturális és Művészeti Központ,

június 25. Veszprém - Hangvilla,

június 26. Debrecen – Nagyerdei Szabadtéri Központ,

június 27. Budapest - Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem,

június 28. Szeged – IH Rendezvényközpont

– tette hozzá Gyémánt Bálint.A lemeznek több nyugat-európai orgánum, köztük az osztrák Concerto Magazin is maximális, öt csillagos értékelést adott.A belga Le Soir kulturális melléklete portrét készített a magyar-belga kollaborációról, míg az egyik legfontosabb német szaklap, a Jazzthing kétoldalas anyagban írt a produkcióról, megállapítva, hogy „a quartetnek sikerül elérnie azt, amit csak igazán keveseknek".„A lemezmegjelenés óta elsősorban külföldön koncerteztünk ebben a felállásban, úgyhogy már nagyon várjuk a magyarországi turnét, hogy az itthoni közönségnek is bemutathassuk a dalokat. Nagyon inspiráló Európa-szerte új és új helyeken koncertezni, de közben pont azért izgalmas hazajönni, mert itthon ismer minket a legjobban a közönség. Természetesen ki is használjuk majd, hogy az anyanyelvünkön szólalhatunk meg a dalok között, így az azokat ihlető történeteinkbe is beavatjuk a hallgatókat."