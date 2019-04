Három zsűri díjazta a GENEZIS-t Olaszországban

Három zsűri díjazta Bogdán Árpád rendezését hétvégén, az idén 20. alkalommal megrendezett európai filmek fesztiválján az olaszországi Leccében. A Genezis című filmdráma fényképezéséért Dobos Tamás kapta a legjobb operatőr díját a fesztivál zsűrijétől, melyet Marco Müller világhírű producer elnökölt. A Cineuropa-díjjal szintén Bogdán Árpád rendezését tüntette ki a szakmai zsűri, sőt a diákzsűri is a Genezis-nek ítélte a legjobb film díját (Premio Agiscuola). A díjakat Bogdán Árpád személyesen vette át a záróünnepségen Leccében (képünkön).Bogdán Árpád (Boldog új élet, 2007) második mozifilmje, a Genezis a bűn, a megtisztulás és az újjászületés drámája. A bibliai eredettörténet a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből érkező emberek sorsán keresztül elevenedik meg, a főszerepekben Cseh Anna Marie (Fiatalság, A fény ösvényei), valamint Csordás Milán és Illési Enikő Anna amatőr színészek láthatók. Az operatőr Dobos Tamás (Apaföld, Lágy eső), a zeneszerző Tarr Béla állandó alkotótársa, Víg Mihály, a vágó Politzer Péter (Before Dawn, Fehér tenyér).A Genezis világpremierje a 2018-as Berlinalén volt, azóta számos rangos fesztivál tűzte műsorra. Bogdán Árpád filmjét a spanyolországi Cinema Jove, a bajorországi Fünf Seen fesztiválokon és a szófiai nemzetközi filmfesztiválon is díjazták tavaly.A Genezis a Mirage Film és a FocusFox koprodukciójában készült a Filmalap támogatásával, producere Taschler Andrea és Ferenczy Gábor.