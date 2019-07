Has fölé húzott póló, köpködés és sok más, amit végleg betiltanának Kínában

A kelet-kínai Santung tartomány székhelye, Csinan is csatlakozott azoknak a kínai városnak a sorához, amelyek az "illetlen szokások" elleni harc jegyében nemrégiben tiltásokat vezetett be egyes, helytelennek ítélt viselkedési formák ellen - írta szerdán az ECNS kínai hírportál.



A forrásvizeiről ismert, 6 millió lakosú Csinan március óta egyebek mellett olyan szokásokat igyekszik felszámolni, mint az előretolakodás, meleg időben a felsőruházat feltűrése, a köpködés, a hangoskodás, a szemét kidobása a járművek ablakán, valamint a dohányzást tiltó táblák figyelmen kívül hagyása.



A felsőruházat feltűrésén azt a szokást kell érteni, amikor férfiak az ingüket a hőségben egészen a hónaljukig tekerik fel, felfedve ezáltal a felsőtestük nagy részét. A Kínában elterjedtnek számító ruhaviseletet a köznyelvben "pekingi bikiniként" emlegetik.



A ECNS cikke szerint a tiltás betartását a szabályoknak a köztudatba ültetésén túl a nyilvános megszégyenítés eszközével is biztosítani kívánják, ennek részleteit azonban az írás nem közli.



A Kína északkeleti részén fekvő Liaoning tartomány székhelyén, Senjangban is életbe léptettek korábban hasonló tiltásokat, például a felsőtest felfedésére, illetve a köztereken történő heverészésre vonatkozóan.



A Pekingtől keletre található, 15 milliós Tiencsinben pedig már pénzbírságot is bevezettek olyan esetekre, ha valaki a hatósági felszólítás ellenére sem hajlandó korrigálni az öltözékén - a kiszabható bírság 50 és 200 jüan (2000 és 8000 forint) között alakulhat.