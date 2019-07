Hat színpad és 120 fellépő várja a fesztiválozókat a Fezenen

Négy napon át hat színpaddal és mintegy 120 fellépővel rendezik meg a huszonharmadik Fezen fesztivált szerdától Székesfehérváron - közölték a szervezők az MTI-vel.



A fesztiválon mások mellett fellép a kétszeres Grammy-jelölt amerikai Dream Theater, Thomas Anders a Modern Talkingból, a holland Fedde Le Grand, az ausztrál Dub Fx, Ákos, a Halott Pénz, Majka, a Quimby, a Wellhello, valamint közös koncertet ad a magyar blues-rock két legendája, Hobo és Deák Bill Gyula.



Kovács Antal főszervező tájékoztatása szerint a rendezvényre hetekkel ezelőtt elfogytak a diákjegyek, és már kempingjegy sem kapható. Hozzátette: a korábbi évekhez képest változást jelent, hogy a szerdai beköltöző napon nem üzemelnek még a nagyszínpadok, de két sátorban külföldi produkciókkal is várják a fesztiválozókat.



A helyszínek közül a főszervező kiemelte a Reaktiválót, ahol sportprogramok és egészségeséletmód-tanácsadás várja a résztvevőket többek közt a Fehérvár FC labdarúgói, az Alba Fehérvár kosár- és kézilabdázói, valamint a Fehérvár AV19 jégkorongozói és a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapatainak játékosaival.



Mészáros Attila Székesfehérvár alpolgármestere szerint a fesztivál a nyár egyik legjobban várt székesfehérvári könnyűzenei programja.



A rendezvényt idén is a Takarodó út és az Új Váralja sor találkozásánál rendezik, ahová a helyi autóbuszok mellett idén ingyenesen igénybe vehető fesztiválbusz is közlekedik majd délután a belvárosból, hajnalban pedig vissza.



A szervezők arra kérik a fesztiválra érkezőket, hogy inkább az Új Váralja sor felőli bejáratot használják, mivel a MÁV-felüljárónál torlódásokra lehet majd számítani - írták.



