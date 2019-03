Havas Jonnal tekézett, pár perc alatt lett belőle élőhalott - a Trónok harca statisztáival beszélgettünk

Pál Attila Cersei mögött.

A Trónok harcában is megfordult egy londoni pizzéria szegedi főszakácsa, Pál Attila – írtuk 2016. januári cikkünkben . Attila javaslatára vágott bele a statisztálásba a szegedi születésű Emődi Albert, aki 2001-ben ment ki Kanadába két barátjával szerencsét próbálni. Végül az észak-írországi Belfastban kötött ki, és egészen közelről látta-élte át, hogyan készül a Trónok harca utolsó, záró évada.

- 43 éves vagyok, kicsit amolyan világcsavargó. 6 évet éltem Kanadában, másfelet Sint Maarten-on, nyolc éve lakom Belfastban – mesélte Albert, akivel messengeren beszélgettünk. - Attilát általános iskolás korom óta ismerem, együtt laktunk Belfastban. Ő már benne volt a statisztálásban, tőle jött az ötlet. Először a Lost city of Z-ben (Z: az elveszett város) kaptam lehetőséget, első világháborús csatajelenetben vettem részt Charlie Hunnammal és Robert Pattinsonnal. Néhány BBC, ITV tévéfilmben is statisztáltam: Paula, Chicken Show, The Secret, Anyák napja, Frankenstein Krónikák. Illetve volt két mozifilm, a Trautmann és a Special Couple. Ha minden jól megy, utóbbiban benne lesz egy saját zenei szerzeményem is. Ez egy kínai - brit koprodukció, elvileg idén kerül a mozikba. A Trautmannt a jövő hónapban kezdik vetíteni. Egy német futballkapusról szól, aki a Manchester Unitedban játszott a 40-50-es években.

"Olyan, mintha megint tízéves lennék"

Albert a Trónok harca-sorozat három évadába is bekerült statisztaként.



- Ami a legaranyosabb a dologban számomra, hogy kicsit olyan, mintha megint 10 éves lennék. Reggel kapsz egy lovagi ruhát, egy kardot vagy baltát, aztán játssz vele!

- idézte fel az életérzést, amit a rajongók jó része szívesen megtapasztalna.

A Lannisterek katonája a forgatás szünetében - nevetni is sokat lehetett a várakozás óráiban.



Nagyon sok jelenetben, nagyon sok helyszínen statisztált ez idő alatt – tavaly júniusban értek véget az utolsó széria felvételei –, így aztán látott szinte minden híresebb szereplőt. Talán az egyetlen kivétel a Tyrion Lannistert alakító Peter Dinklage volt - pont a kedvenc karaktere. - A hatodik évadban még látszom is egy másodperc erejéig, mint Lannister generális. Bronn mellett állok nagy vigyázzban – mondta Albert: a statisztálás nem a nagyon hiú emberek műfaja. El kell viselni, hogy hetekig dolgozol, és esetleg egy jelenet sem kerül be a filmbe. - A hetedik évadban voltam Lannister katona és white walker (a magyar fordításban ők a titokzatos, fehér, halott Mások, akikkel összeakadni nem nagy szerencse – a szerk.) is. A nyolcadik évadban januártól júniusig forgattunk, hetente 2-3 napot, de erről nem igazán beszélhetek – mondta, hozzátéve: - A most következő évadban sok-sok szaftos dolog történik majd, de csendben kell maradnom.



A Trónok harca amerikai televíziós fantasy sorozat, amelyet az HBO készített George R. R. Martin nagy sikerű regénysorozata, A tűz és jég dala alapján (rendezői David Benioff és D. B. Weiss). A Trónok harca című kötetből készült első évad 2011. április 17-én debütált az Egyesült Államokban, Magyarországon pedig április 18-án mutatták be. 2016 nyarán az HBO bejelentette, hogy már csak 13 epizód készül, 2019-ben a nyolcadik évaddal véget ér a sorozat. A Trónok harca egy fiktív világ Westeros és Essos nevű kontinensein játszódik, a szerteágazó történetnek rengeteg szereplője van. Ezek jó része előbb vagy utóbb életét veszti – és igen nehéz előre kikövetkeztetni, melyikük mikor, ez is segít fenntartani a folyamatos feszültséget és érdeklődést. Három nagy sztoriszál húzódik végig a cselekményen. Az első a Hét Királyság feletti uralomért csatázó nemesi házak küzdelmeit mutatja be, a második a trón tengeren túl szervezkedő törvényes örökösét követi nyomon, a harmadik pedig egy ősi, elfeledettnek hitt ellenség, a Mások (angolul: white walker) közelgő támadását vetíti előre. A Trónok harca hatalmas rajongótáborra tett szert, nyert 47 Emmy-díjat, ezzel minden idők legtöbbet díjazott sorozatává vált. Folyamatosan döntötte meg a nézettségi rekordokat, a hetedik széria évadzáró részét több mint 12 millióan követték élőben csak az Egyesült Államokban. A nyolcadik évad első epzódját április 15-én mutatják be.

Ahogy ez lenni szokott, a sorozat sikere a névadási szokásokon is meglátszik – egyelőre az Arya vezet, de egyre több kis Khaleesi is szaladgál a földgolyón. Még két érdekesség: a Sansa Starkot alakító Sophie Turner örökbe fogadta munka és gazdi nélkül maradt „rémfarkasát". A kutya, miután az első évadban kivégezték a Lannisterek, a Turner családhoz került. Kit Harrington pedig a valóságban is beleszeretett a sorozatbeli vad szerelmét játszó Rose Leslie-be, és tavaly nyáron össze is házasodtak. Ami a linken látható videó után egy igazi csoda – soha, de soha ne nézzenek be Havas Jon hűtőjébe!

Lengyelül beszélt az Éjkirály

Kiderült: a stúdiójeleneteket Belfastban vették fel, az Északon játszódó külső felvételeket szintén Belfast környékén. - Hatalmas és nagyon komplex a projekt, a forgatások is egyszerre több országban, helyszínen folytak, komoly szervezés állt a produkció mögött. Körülbelül nyolc különböző helyszínen voltam, többnyire busszal vittek minket a helyszínekre. Nagyon ügyeltek a részletekre is, a ruházat, fegyverek részletesen ki voltak dolgozva. Talán a legnagyobb kellemetlenség a sok várakozás, a munka 90 százaléka ebből áll. Néha esőben, éjszaka, szóval kell hozzá egy alap hozzáállás…

Albert kedvence az északi fagyott tó volt a hetedik évadban, a jeleneteket három hétig forgatták.



- Akciódús napok voltak, rengeteg kaszkadőrtrükköt láttam. A főszereplőkkel is viszonylag sokat dolgoztunk együtt. Kicsit vicces volt, hogy az Éjkirályt sokszor egy lengyel kaszkadőr játszotta, és lengyelül beszélt a felvétel alatt. A tróntermes jelenetek is érdekesek voltak. Bámulatos volt látni egyszerre vagy száz statiszta hölgyet és urat beöltöztetve középkori ruhákba, középkori hajviselettel.

A sminkelés általában nem tartott sokáig. - Lannister katonának lenni egyszerűbb, a Másoknál voltak különböző fokozatok. Friss, közepes és hát nagyon halott... Pár perc volt egyébként az egész. A kaszkadőrök kaptak komolyabb sminket, protézist, hasonlókat.

Tömegjelenet, sötét, rengeteg statiszta a Trónok harca forgatásán - az is öröm, ha egy másodpercre "felvillan" valaki, mint Albert Lannister generálisként. Fotó: Emődi Albert

A legrosszabb élményre is rákérdeztünk – a Lannisterekhez kötődik, ebben sok sorozatbéli szereplőéhez hasonlít Albert helyzete. - Lannister őrnek voltam öltözve, és a trónteremben kellett vigyázzban állni hosszú időn át. Mögöttem lobogott a tűz. Roppant meleg volt, a csizma meg szorította a lábamat. Hát az nehéz volt, de megérte!

Havas Jonnal tekézett, a Vérebbel dohányzott

A sorozat főbb szereplői már az első széria után sztárok lettek, ha még addig nem voltak azok, megismerte a nevüket szinte az egész világ. Adódik a kérdés, mennyire választották el a statisztákat a hírességektől – volt, akivel lehetett beszélgetni?



- A Havas Jont alakító Kit Harringtonnal tekéztünk egy kicsit, a Kutyával cigiztem egyszer. Sean Beannel együtt ücsörögtünk a Frankenstein Krónikák forgatásán

– idézte fel. Vele a Trónok harca forgatásán nem volt alkalma együtt dolgozni, hiszen az első széria végén lecsapták a fejét. - A felvételek előtt általában egy térben voltunk a sztárokkal. Lehetett csevegni, de ki volt kötve a szerződésben, hogy csak a „nagyok" kezdeményezhetik a társalgást. Fényképezés, autogramkérés kizárt. A fényképezést nagyon szigorúan vették, minden nap forgatás előtt leragasztották a kamerákat. Kétszer is leellenőrizték a ragasztást, forgatás előtt és után is – tudtuk meg, hogyan akadályozzák meg, hogy idő előtt kikerüljenek werkfotók, videók. Ennyire Albert elmondása szerint az utolsó évadra „keményítettek be".

A forgatásokon egyébként a statiszták között is zajlott a trónok harca.

- Az emberi kapcsolatok, egymáshoz való viszonyulás nagyban függött az aktuális felvétel típusától. Voltak szűkebb, családiasabb jellegű napok, mikor csak páran kellettünk "extrák", de voltak napok, amikor négyszázan. Különböző nemzetiségek, korosztályok, nemek keveredtek.



Voltak feszültségek, apró cselek meg hasonlók, mert persze mindenki próbált úgy helyezkedni, hogy minél többet villoghasson. Szóval ment a játék a trónért

– jegyezte meg Albert, de hozzátette: azért mindenki odafigyelt a másikra, és a szervezők is biztosították, hogy meglegyen a jó közérzet és a harmónia. - Ha sokat kellett várni, lehetett kártyázni, olvasni, aludni, jókat nevetni, voltak, akik hangszereket hoztak. A statisztákkal foglalkozó dolgozók odafigyeltek, hogy ne legyen komolyabb súrlódás, balhé. Sokat tanultam emberi kapcsolatokról, játszmákról, mert sok emberrel volt szerencsém együtt színészkedni, és nagy élmény volt látni, illetve együtt dolgozni pár valóban híres emberrel egy viharsarki-szegedi szélhámosnak – foglalta össze Albert, aki most pizzát szállít, emellett nagy erőkkel növeszti a szakállát. Ősszel indul ugyanis az előzmények forgatása, jó lenne oda is bekerülni.

A Vikingektől Westerosig

„...csak remélheted, hogy talán lesz három olyan perc az egész napos melóból, ami aztán valóban bekerülhet a sorozat valamelyik részébe."

- így fogalmazott a statiszták sorsáról a kiskunfélegyházi Tóth György, aki a szegedi egyetemen tanult, és évek óta Dublinban él. Mégis nagyon megszerette a szakállas vikingek életét. Több évadban is forgatott a Vikingek című, szintén nagy sikerű sorozatban statisztaként. A felvételek idején ez volt a fő foglalkozása, életvitelszerű viking volt, mert átlagban heti 2-3, de volt, hogy öt napos elfoglaltságot is jelentett a filmezés.

Tóth György több évadon át statisztált a Vikingekben - hol viking, hol szász harcost játszott. A Trónok harcában vadat alakított pár napig. Fotók: Tóth György

Wicklow-hegység, Slane-kastély, Blessington – ezen a három helyszínen statisztált, de leggyakrabban a hegyekben forgattak. Élményeit saját maga is megírta, a cikket itt elolvashatják – garantáljuk, hogy nem fogják bírni nevetés nélkül. Megtudhatjuk belőle többek között, hogy aki azt hiszi, Írországban nincs hideg, azt a hegyekbe érdemes kiküldeni teljes viking felszerelésben. Ahogy azt is, hogy amikor huszadszor ismételnek egy jelenetet, amely úgy végződik, hogy a viking beledől egy hideg pocsolyába, az nem annyira mókás, hiába forgat éppen az ember világhírű sorozatban, és irigylik érte az ismerősei.

Kiderül továbbá, miért érdemes jóban lenni a fegyvermesterrel, aki „teljes terepmintás katonai hacukában, mint egy kaméleonba oltott keselyű köröz körülöttetek, csak a vörös feje és kidülledő erei árulják el, amikor azt ordítja, hogy ne hagyd hátra a felszerelésedet"– azon kívül, hogy azt beszélik, az IRA raktárosa volt.

"...sorban állás: kosztüm, reggeli, smink, frizura, fegyverraktár. Ezt újabb sorban állás követi: ellenőrzés, hogy a kosztüm, műkosz, művér rendben van-e, és nem lóg-e ki a tetkód, piros csíkos alsógatyád és így tovább." - idézte, mi mindenre kell figyelni a korhűség érdekében: a fegyvert lengető harcos karaktere később is megtalálta, ebben valószínűleg a magas termet is szerepet játszott. Gyuri a Trónok harca nyolcadik évadában is statisztált néhány napot: a Belfast mellett felállított Deresben játszott vadat, tömegjelenetekben. Azt mondták nekik: a Másokkal fognak csatázni, mentek teljes fegyverzetben, de egy élőhalottat sem látott – amin nem lehet csodálkozni, mert mendemondákat terjesztettek a statiszták között, hogy semmi ne szivárogjon ki a sztoriból. Ő is kiemelte a leragasztott kamerákat, és azt is, hogy minél jobban igyekeznek összezavarni őket, nehogy mégis kiderüljön valami a valódi történetből. Mindemellett a velük foglalkozó alkalmazottak kedvesek voltak, az ellátás jó – Gyuri elmesélte, a Vikingektől korábban sokan mentek át a Trónok harcához statisztálni, mert jobban fizettek, de „azóta ott is észbe kaptak". A főbb szereplők közül Sansa Stark, azaz Sophie Turner tűnt fel a forgatáson.