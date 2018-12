Hazánk énekesei is csatlakoznak a 103.9 Sláger FM adománygyűjtő napjához!

Idén 23. alkalommal indítja el Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet, melynek munkáját a 103.9 Sláger FM is támogatja . Így december 6-án reggel 6:00-tól a rádió is bekapcsolódik az adománygyűjtésbe, melynek keretében bárki segítséget nyújthat a nélkülözőknek a 1353-as számra küldött SMS-el vagy hívással.Minden 1353-as számra indított hívás vagy SMS 250 forint adományt jelent a rászorulóknak.Azonban nemcsak a rádió és munkatársai csatlakoznak a jótékonysági kezdeményezéshez, hanem hazánk legismertebb zenészei, énekesei is. Köztük Biga, Cserpes Laura, Csipa, Dér Heni, Emilio, Garami Gábor, a Halott Pénz, Király Viktor, Kökény Attila, Lóci, Miss Bee, a Neoton Familia Sztárjai, Nika, Radics Gigi, Wolf Kati, Ya Ou, Zoltán Erika és Zséda.A hazai előadók mindegyike egy adott órában csatlakozik az adománygyűjtő naphoz, amelynek keretében egy-egy karácsonyi dallal is megörvendeztetik majd a hallgatókat a 103.9 Sláger FM-en.Az előadók produkciójába, valamint az adománygyűjtő napba a hallgatók a rádió közösségi oldalán is bepillantást nyerhetnek, hiszen a zenészek élő, videós bejelentkezésekben is köszöntik majd a rajongókat a 103.9 Sláger FM Facebook oldalán