Hazánkban és még 39 másik országban indította be a traffipaxfigyelőt a Google

A Google a TechCrunch-nak erősítette meg, hogy mostantól Ausztráliában, Brazíliában, az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Indiában, Mexikóban, Oroszországban, Japánban, Andorrán, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Észtországban, Finnországban, Görögországban, Magyarországon, Izlandon, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kuwaitban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Marokkóban, Namíbiában, Hollandiában, Norvégiában, Ománban, Lengyelországban, Qatarban, Románioában, Szaúd-Arábiában, Szerbiában, Szlovákiában, a Dél-Afrikai Köztársaságban, Spanyolországban, Svédországban, Tuniéziában és Zimbabwéban is elérhető az új funkció - számolt be a Forbes A Waze-szerű újítások tavaly kezdtek megérkezni a Maps-be, két hete pedig a nagy nyilvánosság számára is elkezdték elérhetővé tenni.Az új funkciók az Androidos telefonok felhasználóinak azt is engedik, hogy jelzést helyezzenek el a térképen, ha traffit vagy balesetet látnak, míg az iOS-felhasználók nem tudják ezt megtenni, de egyébként a jelzéseket ők is folyamatosan frissítve látják.