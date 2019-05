Hazánkban is elindította mobilszolgáltatásait a DIGI

A DIGI 2019. május 27-én elindítja mobil telekommunikációs szolgáltatásait a magyarországi piacon saját mobilhálózatán, melyet az elmúlt négy évben jelentős tervezési, beruházási és kivitelezési folyamatok eredményeként hozott létre. Ezáltal a szolgáltató portfóliója teljessé válik, a vezetékes (kábeltelevízió, vezetékes internet, vezetékes telefon) szolgáltatások, és a műholdas televízió mellett a mobil (hang és adat) szolgáltatásokat is tartalmazni fogja.A hálózat elindításától a DIGI év végéig elérhető kedvezményes ajánlatot nyújt lakossági ügyfeleinek. Az ajánlat a legalább egy vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vevő DIGI/Invitel ügyfelek számára érhető el.A kedvezményes ajánlat hűségidő vállalása nélkül vehető igénybe, így az ügyfelek szabadon dönthetnek az előfizetés időtartamáról. A kedvezményes ajánlat havidíjat nem tartalmaz, az ügyfelek csak a felhasznált szolgáltatásokért fizetnek, nagyon kedvező áron.Az ajánlat legfontosabb elemei (részletes ajánlat elérhető a digi.hu honlapon):Havidíj: 0 Ft/hóMobil adatforgalom: KorlátlanHálózaton belüli hívások: 0 Ft/percHálózaton belüli SMS: 0 Ft/üzenetBelföldi és EU hívások (minden belföldi vezetékes- és mobilhálózat irányában és minden EU országbeli vezetékes és a legtöbb jelentős mobilhálózat irányában) 5Ft/percA DIGI folyamatosan fejleszti mobilhálózatát és több ütemben bővíti annak lefedettségét. „Eltökéltek vagyunk, hogy további beruházásokat eszközöljünk, teszteljünk, továbbra is együtt dolgozzunk az ügyfeleinkkel, és folyamatosan bővítsük lefedettségünket azokra a területekre fektetve a hangsúlyt, melyek a legfontosabbak a mi mobil szolgáltatásunkat választó ügyfelek számára" – nyilatkozta Dragos Spătaru, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője és az Invitel Zrt. vezérigazgatója.Annak ellenére, hogy a kültéri lefedettség sok településen, valamint fontosabb autópályákon és közutakon már elérhető, kezdetben csak azokon a településeken lesz kereskedelmileg is hozzáférhető a szolgáltatás, ahol a beltéri lefedettség is előrehaladott állapotban van. A szolgáltatás lefedettségét a DIGI folyamatosan bővíti. A cég a digi.hu/lefedettseg honlapon található lefedettségi térképet, valamint azon települések listáját, ahol a szolgáltatás kereskedelmileg elérhető, folyamatosan frissíti.A mobiltelefon szolgáltatáson felül a DIGI az ügyfelek számára elérhetővé tesz egy, a megbízható és ismert márkák portfólióiból választott készüléklistát is, mely készülékeket a legtöbb DIGI üzletben ki is lehet próbálni.A DIGI már a mobiltelefon szolgáltatás indulásának pillanatától elérhetővé teszi sajátmárkás telefonkészülékeit, a DIGI C1, DIGI R1 és DIGI K1 típusokat. Ezeket a készülékeket kifejezetten az ügyfelek igényeinek kiszolgálására fejlesztették, mind minőség, mind ár szempontjából.A DIGI hálózata magában foglalja a mobil telekommunikáció legutóbbi kiforrott fejlesztéseit, 4G technológiát kínálva az újabb generációs telefonok számára. Ugyanakkor a hálózat a 2G szabványt is használja, hogy a hangszolgáltatások esetében biztosítsa a kompatibilitást a korábbi, már használatban lévő telefonokkal. A DIGI 5G szolgáltatásokat is fejleszteni kíván, hogy előmozdítsa a gyors fejlődést a mobilkommunikáció jövője felé.A DIGI már a szolgáltatás magyarországi indulásának pillanatában térítésmentesen bevezet két 4G funkcionalitást, melyek a hangszolgáltatás kiemelkedő minőségét hivatottak biztosítani. Ezek minden kompatibilis telefonkészülékkel rendelkező ügyfél számára elérhetőek lesznek: VoLTE (4G/LTE alapú hangátvitel) és VoWIFI (WiFi alapú hangátvitel). Ezek a funkcionalitások szinte azonnali híváskapcsolást és kiemelkedő hangminőséget biztosítanak, illetve a hangszolgáltatások lefedettségét kiterjesztik azokra a területekre is, ahol az előfizető WiFi kapcsolattal rendelkezik . A VoWifi egy plusz minőséget hoz azon ügyfeleknek, akik a DIGI optikai hálózatán biztosított internet szolgáltatásokat veszik igénybe, de elérhető minden más, nem korlátozott WiFi hálózatban is.