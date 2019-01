Hello Hollywood - Emma Stone-t beszédtanárhoz küldték - Videó

Emmától egy kifinomultabb stílust várt a rendező © IMDB

Návai Anikónak mesélt a film kulisszatitkairól a színésznő

Emma Stone és Rachel Weisz nemcsak A kedvenc című filmben alakítanak riválisokat: az Oscar-gálán is egymás ellen küzdenek.Az Oscar-gála egyik legnagyobb reménysége, A kedvenc című kosztümös dráma sztárjaival beszélgetett holly­woodi tudósítónk, Návai Anikó.Olivia Coleman főszereplésével az I. Anna brit királynő életét feldolgozó film leplezetlen őszinteséggel mutatja be az uralkodónő leszbikus románcát Sarah Churchill-lel és Abigail Hill-lel. Előbbit Rachel Weisz, utóbbit a fiatal Emma Stone alakítja, akit azzal a feltétellel alkalmaztak, hogy megígérte, eljár beszédtanárhoz, hogy kifinomultabb kiejtést sajátítson el.A Hello Hollywood című műsorban Anikó a film címére reflektálva azt kérdezte Emmától, ki az ő kedvence.– Erre lehetetlenség válaszolni. De hogy „mi" a kedvencem? Az alvás. Sosem alszom eleget – nevette el magát Emma, aki a forgatások alatt is sokszor a pihenés rovására dolgozott, hogy elégedett legyen vele Yorgos Lanthimos.– Yorgos nagyszerű rendező. Imádtam nézni, ahogy megkomponál egy-egy jelenetet. Sokszor két kamerával jött-ment, a legkülönbözőbb szögekből fotózott minket. Volt, hogy elém rakta a kamerát, és alulról vett. Nem is értettem, így az orrom volt a fókuszban. De klassz volt látni, hogy rakja össze végül a képeket – nyugtázta Emma.Hogy hogyan vélekedett a filmről a rendező és a főszereplő, Olivia Coleman, azt megtekinthetik a borsonline.hu oldalra töltött teljes adásból.