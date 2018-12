Hello Hollywood - Ezért ütött meg egy színésznőt Jennifer Lopez - videó

Az Álommeló című filmben sokat rögtönöztek a színészek, Leah Remini és J-Lo közt elcsattanó pofon is ilyen volt.

Jelmezei miatt kicsit úgy érezte, mintha a Szex és New York sorozatban lenne.

Nem csak őrülten szexi, de a humora is jó Jennier Lopeznek! A bomba testű színész-énekesnőnek nem kellett megerőltetnie magát, hogy szeszélyes nőt játsszon új, Álommeló című filmjében. J-Lo a mindennapokban is megéli a végleteket, így nem esett nehezére hol meghatni, hol megnevettetni a közönséget.Az egyik stábtag korábban elárulta, a főszereplők sokat rögtönöztek, ebből kerültek ki a legviccesebb jelenetek. Például az őt pofozgató Leah Reminit ösztönből, erőből ütötte arcon J-Lo: ez annyira tetszett a rendezőknek, hogy bennehagyták a filmben.A történet szerint Jennifer egy kisvárosi eladó, aki egy felturbózott kamu Facebook-profilnak hála álommelót kap a pezsgő New Yorkban. Bár ez a szituáció remek humorforrás, J-Lo szerette volna a téma komoly oldalát is megmutatni. A Hello, Hollywood című műsorban Návai Anikónak elárulta:– A történet olyan nőkről, em­berekről szól, akik nem kapják meg a kiérdemelt lehetőséget, csak mert rossz környéken nőnek fel, vagy mert nem tanulhatnak tovább, pedig meglenne a képességük hozzá. A film bemutatja, hogy az élet olykor mókás, máskor meg fájdalmas: de így gyönyörű! – lelkendezett J-Lo, aki azt is elismerte, hogy a kedvenc stábtagja Pat Fields jelmeztervező volt.– Jó volt vele dolgozni, nagyszerűen lekövette a karakterem átalakulását. Neki hála, kicsit olyan volt, mintha a Szex és New York sorozatban lennék!A Borsonline-on megtekinthető teljes videóból megtudhatja, melyik volt J-Lo kedvenc ruhája, s a műsorban Návai Anikó a film másik főszereplőjével, az egykori tinisztár Vanessa Hudgensszal is beszélgetett.