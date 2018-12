Hello Hollywood - Képzeletbeli városnak hitte Almásfüzitőt a Robin Hood sztárja

Ez egy igazi legenda, amit mindenki ismer. Mi is sokszor láttuk már, éppen ezért a rendező Otto Bathurst, valamint Jamie és én is újra akartuk gondolni a sztorit

Borítékolhatóan kasszasikerfilm forgatásának adott helyszínt Magyarország. A napokban debütált új Robin Hood-film több jelenete is Komárom-Esztergom megyében forgott. A főszereplőpáros, Taron Egerton és Jamie Foxx exkluzív interjút adott a filmről hollywoo­di tudósítónk, Návai Anikó Hello Hollywood című műsorában.– szögezte le a Kingsman-filmekből ismert Ta­ron Egerton, aki a címszereplőt alakítja.

Azt akartuk, hogy ne tűnjön túl elavultnak, történelminek, ezért belecsempésztük a mai nyelvezetet, mai állapotokat. Mintha ma beszélnénk, de beszélhetnénk akár az 1400-as években is. A jelmezek is a középkort idézik, mégis annyira 21. századiak!

A hazánkban forgatott film akár a modern korban is játszódhatna, az egyik legizgalmasabb Robin Hood-történetet hozták össze az alkotók Fotó: IMDB

Ráadásul Taron karakterét egyszerűen csak Hoodnak szólítják, ez is új, így egy kicsit zordabb, súlyosabbnak hangzik

Návai Anikó addig tanította Taron Egertont és Jamie Foxxot, míg érthetően ki tudták mondani a forgatási helyszín nevét

– vette át a szót Jamie Foxx, aki a főszereplő hű társát, Little Johnt formázza meg.A beszélgetés során Anikó egy pillanatra zavarba hozta a hollywoodi sztárokat: a helyszínen készített interjúban arról is megkérdezte a film két főszereplőjét, tudják-e, hol vannak éppen.– Nos, ez nem is egy konkrét hely, ez egy képzeletbeli város, amit a mi kedvünkért hoztak létre – próbálta kivágni magát Egerton, ám Anikó nem hagyta annyiban: kimondatta velük a külföldiek számára nehéz helységnevet. Hogy hogyan ejti ki a két világsztár Almásfüzitő nevét, s hogy pontosan melyik jelenet forgott itt, az kiderül a kisalfold.hu-n megtekinthető exkluzív videóból!