Hello Hollywood - Pirospaprikával, magyarosan főz Emily Blunt - videó

Emily a forgatás előtt meg sem nézte a Mary Poppins eredeti változatát.

Vastag Csaba ott lesz a Golden Globe-on



Návai Anikó az egyetlen magyar tagja az 1944-ben alapított HFPA-nak, a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók egyesületének, így ő az egyetlen magyar, aki szavaz a Golden Globe-on. Az újságíró ezen, a második legrangosabb filmes díjátadón mindig ott áll a vörös szőnyegen, és interjúkat készít a jelöltekkel, díjazottakkal. Ezúttal egy magyar híresség, Vastag Csaba is ott lesz Anikó mellett a Beverly Hilton Hotelben. Az énekes élőben jelentkezik majd be, a Hello Hollywoodból Facebook oldalán.

Szigorú nevelőnővé változott a gyönyörű hollywoodi filmcsillag, Emily Blunt. A színésznő Mary Poppinsot alakítja legutóbbi, karácsonykor debütált, Mary Poppins visszatér című filmjében. Bár a történetnek számtalan feldolgozása van, ő el akart vonatkozni ezektől. Návai Anikó Hello Hollywood! című műsorában elárulta: csak az utolsó forgatási nap után nézte vissza az utoljára gyermekkorában látott klasszikusokat.Ugyan Emily hitelesen alakítja a szigorú dajkát, a való életben könnyen ellágyul két kislányától, a két éves Hazeltől és a négy éves Violettől. Természetesen nekik is megmutatta a filmet.– Hazel még túl kicsi hozzá, csak fél órát tud végigülni. De a nagyobbik el volt ájulva tőle. Nem is igazán engem látott, hanem Mary Poppinst – árulta el Anikónak, aki a karácsonyi menüről is faggatta a műsorban. Szóba került a paprikás csirke, mire hollywoodi tudósítónk átadta ajándékát: egy erős és egy édes pirospaprikát. Nem csak azt ígértette meg Emilyvel, hogy ezzel készíti a főfogást, de arra is rávette, hogy legközelebb Budapesten forgasson.– Miért ne? Kell valami helyszín. Mindenki ott forgat, nem? – nevetett Emily.Hogy hogyan telt a színésznő karácsonya, mit gondol a filmről, s hogy milyen elvek szerint neveli a lányait, azt megtekintheti a Borsonline-ra feltöltött teljes adásban.